Projeto multicultural “Arte Pela Cidade” chega na rua Marechal Deodoro

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com as secretarias municipais de Comunicação (Semcom) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou, nesta quarta-feira, 3/8, mais uma edição do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”, com o Trio Sem Limites e a cantora Raquel Pimentel, na rua Marechal Deodoro, localizada no centro histórico, zona Sul da capital amazonense.

O diretor de Cultura da Manauscult, Jonatas Ribeiro, comentou que um dos principais objetivos do projeto é colocar a cultura ao alcance do povo. “Nós estamos no centro de Manaus, no lugar que mais tem público orgânico, nós estamos na Marechal Deodoro, comumente chamada de “bate-palma”. E eu quero dizer para vocês: a cultura está indo onde o povo está! Isso é o projeto “Arte Pela Cidade”, nos quatro cantos de Manaus e aqui na parte do centro histórico, democratizando e levando um pouco de entretenimento, música, porque assim é: Arte Pela Cidade”, finalizou.

As intervenções seguem até o dia 28/8, com mais de 150 atrações locais, de diversos segmentos artístico-culturais em toda a cidade.

Os cantores Geyse Silva e Heidy Dikson aprovaram o projeto e enfatizaram sua importância para a classe artística que, além de fomento, busca crescimento sustentável e potencialização de carreira.

“Maravilhoso. Para gente é muito importante essa visibilidade do artista, que há muito tempo estava sem apoio. E esse apoio que a gente está recebendo é muito importante. Eu estou amando, adorando. Muito obrigada, viu?”, concluiu Geyse.

“É coisa maravilhosa, viu? ‘Arte Pela Cidade’ é um projeto onde leva os nossos artistas, os artistas da cidade, que leva a gente a mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa cultura, e a gente só tem a agradecer a esse projeto e a esse espaço. Só gratidão, viu gente? Obrigada”, pontuou Heidy.

Para a permissionária, Cíntia Soares, que vende sorvetes na rua Marechal Deodoro, a atual gestão municipal está de parabéns pela realização do evento na rua comercial. “Eu estou achando ótimo para chamar mais clientes para o Centro, porque tava muito devagar o movimento. Eu estou gostando do show. A valorização dos artistas amazonenses, a gente tem que dar apoio para eles. Manaus está precisando disso”, encerrou.

A programação do projeto conta com diversos tipos de intervenções artístico-culturais, como apresentações musicais de cantores solo/duo/trio/banda de pequeno porte; apresentações de flash mobs; DJs; apresentações pocket de teatro, dança e circo; arte de rua – break, hip hop, slam de poesia; e apresentações de contação de histórias.

*Com assessoria