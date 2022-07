Projeto estadual alcança sete mil crianças e adolescentes em formação para o esporte

Pelci conta com 16 núcleos na capital e outros cinco no interior e está beneficiando milhares de jovens com a prática do esporte

Iniciado em fevereiro deste ano, o Projeto de Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci), do Governo do Amazonas, tornou-se modelo nacional em iniciativas socioesportivas. Com mais de sete mil atletas mirins espalhados pelo estado, sendo dois mil só no interior, o projeto já ministrou mais de 90 mil horas/aulas em Manaus e nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Codajás, Envira e Humaitá.

Criado pelo governador Wilson Lima, o Pelci fica sob a responsabilidade da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A fábrica de campeões é a porta de entrada para competições regionais e nacionais, bem como pontapé inicial na vida esportiva de crianças e adolescentes. Esse é o caso de Jaqueline Cortez, 14, aluna de atletismo, que treina há três meses na Vila Olímpica e, agora, se prepara os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

“Aqui na Vila Olímpica eu sou velocista, eu vou competir de 80 a 150 metros. Eu quero levar o esporte para um lado profissional, porque pode ser uma fonte de renda para a minha família, posso conseguir realizar outros sonhos, viajar e competir em outros lugares representando o Amazonas”, revelou Jaqueline.

Com 98 profissionais envolvidos, entre coordenadores e professores, o Pelci leva para as comunidades a experiência em esporte de qualidade e excelência. “O sucesso é total. Quando nós paramos para explicar para a comunidade o que é o Pelci, em 10 minutos todo mundo já está concordando, porque dá para ver que essa é a maneira correta de praticar esporte na sociedade”, pontuou o atleta amazonense Sandro Viana, 45, medalhista olímpico e coordenador do Pelci.

Além de qualidade e referência no atletismo, o velocista leva para as áreas de treino inspiração para quem está começando na modalidade “A medalha olímpica vai muito além de uma conquista pessoal, é uma conquista social. Eles têm um sonho parecido com o meu, o meu é parecido com o deles, porque somos todos amantes do esporte. Chegou a hora de transformar essa medalha em uma herança, um legado”, celebrou Sandro.

As escolinhas, que são promovidas em espaços esportivos que foram revitalizados pelo Governo do Estado, também fortalecem as áreas de educação e segurança pública “Nós entendemos que se a criança está praticando esporte, ela está longe da delinquência e da marginalidade. Todos os investimentos voltados para o Pelci também fortalecem a segurança pública e a educação, uma vez que todas as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto estão devidamente matriculadas na escola”, reforçou Jorge Elias, diretor-presidente da Faar.

Matrículas

Os interessados em participar do Projeto de Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci) podem procurar, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, um dos 16 núcleos espalhados pela capital. São eles: Vila Olímpica, CDC da Compensa, Arena Amadeu Teixeira, Arena do Monte, Campo do Teixeirão, Campo do Passarinho, Campo do Buracão, Campo do Curió, Campo do Cophasa, Campo do Petrópolis, Campo do Santos Dummont, Campo do Prosamin do Santo Agostinho, Renné Monteiro, Baixada Fluminense e Quadra do Crespo.

É necessário apresentar uma cópia do RG e CPF do atleta e de seu responsável, além da cópia dos comprovantes de residência e escolaridade.