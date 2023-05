Projeto do vereador Marcio Tavares, forma turma em customização de camisas

Os participantes foram certificadas no curso de customização de camisas

As moradoras do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, receberam uma nova oportunidade de profissionalização. Por meio do projeto Futuro Melhor, idealizado pelo vereador Marcio Tavares (Republicanos), 30 participantes foram certificadas no curso de customização de camisas.

“A principal ideia da iniciativa é despertar o espírito empreendedor nas participantes, possibilitando alternativas para geração de renda na comunidade”, disse o vereador Marcio Tavares.

A coordenadora do projeto Futuro Melhor, Paula Cristina, explicou que o curso oferece ideias de customização, orientações sobre corte do tecido, técnicas e escolha de materiais. “Com tesoura e cola, coisas simples, a gente consegue customizar, sim. Só precisa ter um pouco de instrução e pesquisa”, contou Paula.

Para a estudante Camila Silva, o projeto dá a oportunidade para a aluna desenvolver suas próprias blusas e no futuro ter uma renda extra para poder ajudar em casa. “Aprendemos várias técnicas de customização de camisas, acho muito interessante, pois vou poder produzir minhas próprias roupas em casa com meu estilo e ainda ajudar na renda da minha família”, afirmou.

Com informações da assessoria