Projeto de Lei que institui programa Farmácia Solidária para animais avança na Câmara

Proposto pelo Professor Samuel, PL vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação

O projeto Farmácia Solidária Pet, de autoria do vereador Professor Samuel (PL), deliberado durante a votação de pauta hoje (22), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), consiste na doação, triagem e redistribuição de medicamentos veterinários ainda em condições de uso, seguindo a mesma lógica da Farmácia Solidária para seres humanos, já presente em diversos municípios brasileiros.

O objetivo do Projeto é auxiliar ONGs, protetores, cuidadores, associações e famílias de baixa renda no tratamento adequado aos animais. Os medicamentos poderão ser doados pela própria população, instituições ou por clínicas veterinárias e, após triagem, serão redistribuídos gratuitamente mediante prescrição de veterinário.

Idealizador do Projeto de Lei (PL), o vereador Professor Samuel explica a necessidade e a importância de contemplar também os animais com o programa. “Diariamente acompanhamos as dificuldades enfrentadas por famílias de baixa renda, protetores, ONGs e pessoas envolvidas com a causa animal, quando se trata de medicamentos de uso veterinário para tratar animais resgatados e domésticos”, disse.

Neste primeiro momento, a Farmácia Solidária Pet, possibilitará a doação dos medicamentos de uso veterinário que não estão mais sendo utilizados. O programa ainda contempla o descarte dos medicamentos não utilizados, que muitas das vezes acabam descartados de forma incorreta.

Samuel ainda destaca que a proposta segue aberta para sugestões. “A nossa ideia é trabalhar de forma colaborativa. Toda e qualquer sugestão para melhorar o texto da lei é bem-vinda”, finalizou.

Com informações da assessoria