Projeto de Dr. Daniel que institui o ‘Dia Municipal do Biomédico’ é aprovado na CMM

O Projeto de Lei (PL) que institui o “Dia Municipal do Biomédico” em Manaus, de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos (Podemos), foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), ontem (13). O PL de nº 340/2022 aprovado pelos vereadores na Casa Legislativa segue para sanção do prefeito da cidade.

Se sancionado, o Dia Municipal do Biomédico será incluído no calendário oficial da Cidade, sendo celebrado no dia 20 de novembro. De acordo com o parlamentar, o PL é um justo reconhecimento.

“Este projeto vem com uma forma de homenagear esses profissionais que colaboram significativamente em todos os campos da saúde na capital amazonense. Como profissional da saúde, acompanhei de perto a bravura e determinação dos biomédicos, principalmente no período crítico da pandemia de Covid-19, se destacando no enfrentamento de um vírus mortal e desconhecido”, apontou Dr. Daniel.

Biomedicina no Brasil

Desde que surgiu no Brasil, a Biomedicina vem ampliando suas habilitações e qualificando seus profissionais na área da saúde, por meio da pesquisa de doenças humanas, seus elementos ambientais e epidemiológicos. O Biomédico pode atuar em diversas áreas, entre elas a reprodução humana assistida, análises clínicas, circulação extracorpórea, análises de alimentos, epidemiologia, estética e diagnóstico por imagem.

Em decorrência da crise da pandemia de Covid-19, a profissão ganhou destaque no País, após a biomédica e pesquisadora Dra. Jaqueline Goes de Jesus compor a equipe brasileira que sequenciou o genoma do novo Coronavírus, após 48 horas da confirmação do primeiro caso da doença no país.

Vale ressaltar que, o Dia Nacional do Biomédico é comemorado no dia 20 de novembro, pelo decreto de Lei nº 11.339, de 3 de agosto de 2006. A escolha da data faz referência ao dia em que a profissão foi finalmente regularizada no país, através do Projeto de Lei nº 6.684 de 3 de setembro de 1979.

Com informações da assessoria