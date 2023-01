Projeto de bionegócio para a Amazônia terá apoio de R$ 500 mil e será anunciado em Tefé

Idesam e parceiros elegem em Tefé, projeto que receberá apoio financeiro de R$ 500 mil pelo PPbio

O Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), coordenado pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), promove a primeira Oficina de Bioeconomia da Amazônia, que acontecerá nos dias 1 e 2 de fevereiro, na cidade de Tefé, no interior Amazonas. O evento será realizado na sede da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada na Rua Getúlio Vargas, 219, centro da cidade.

A oficina tem como objetivo promover conexões e trocas de experiência sobre o cenário dos bionegócios amazônicos, reunindo institutos de ciência e tecnologia, startups e empreendedores. O evento tem entrada gratuita.

Durante os dois dias de oficina, serão discutidos temas como o desenvolvimento de negócios baseados em recursos naturais, inovação tecnológica e sustentabilidade.

“O apoio a novos negócios no interior busca irradiar os resultados do PPBio apoiando a economia baseada no uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia”, disse o diretor de inovação em bioeconomia do Idesam e coordenador do PPBio, Carlos Koury.

O evento é apoiado pelo governo do Reino Unido, Partnerships for Forests, Suframa e Prefeitura de Tefé. Conforme afirma o secretário de ciência, tecnologia e inovação de Tefé, Daniel Sacha, o evento vai contribuir para o desenvolvimento do conhecimento na cidade. “Temos certeza que esse evento irá agregar bastante valor para nossa população, promovendo troca de experiências, colaboração e criatividade sobre o cenário dos bionegócios amazônicos”, pontua.

Premiação

No primeiro dia, o foco será o fortalecimento dos agentes deste ecossistema a partir de discussão, troca de ideias, vivências sobre negócios sustentáveis na Amazônia e uma explicação sobre o funcionamento de incubação de projetos no PPBio.

No segundo dia, haverá apresentação de pitch de startups e projetos de institutos de ciência e tecnologia, incluindo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Instituto Mamirauá.

O melhor projeto receberá apoio técnico e o aporte de R$ 500 mil do PPBio para o seu desenvolvimento. Os critérios de avaliação serão o enquadramento nas normas da Suframa e Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA).

Sobre o PPbio

O PPBio foi criado pela Suframa em 2019, é coordenado pelo Idesam e tem como objetivo mobilizar recursos da iniciativa privada para investimentos na bioeconomia amazônica.

Com informações do Idesam