‘Projeto Árvore Encantada’ do TJAM atende pedidos de 329 acolhidos em 12 instituições

Em uma tarde alegre e descontração, onde a garotada foi a grande protagonista, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas (Coij/TJAM) realizou nesta semana a cerimônia de entrega dos presentes para as crianças e adolescentes beneficiadas pelo “Projeto Árvore Encantada”.

A festa aconteceu na sede da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) – instituição parceira da iniciativa -, no bairro de Flores, zona Centro-Sul, e foram beneficiados acolhidos de 12 instituições, sendo nove na capital e três no interior: Casa Mamãe Margarida; Monte Salém; Moacyr Alves; Janell Doyle; O Pequeno Nazareno; Abrigo Nacer; Saica; Casa Felipe Neri; O Coração do Pai de Manaus e de Iranduba e as unidades de Manacapuru, Saica Dona Bia e Casa Esperança.

Realizada anualmente, a ação consiste no apadrinhamento de cartinhas de Natal por parte de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do TJAM, e este ano atendeu pedidos de 329 acolhidos das instituições.

O evento de entrega dos presentes contou com a presença da vice-presidente do TJAM e coordenadora da Coij, desembargadora Joana dos Santos Meirelles; do desembargador Cláudio Roessing; dos juízes de Direito Eliezer Fernandes Júnior e Scarlet Braga; da representante da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), Zaira Albuquerque Cavalcante Costa; crianças, adolescentes e colaboradores das instituições e servidores do Poder Judiciário.

Na parte musical, houve a apresentação do Coral da Escola Judicial do TJAM, que é regido pelo maestro Adroaldo Cauduro e apresentou canções natalinas.

Além dos presentes, as crianças e adolescentes se divertiram em brincadeiras em aparelhos como o pula-pula; gincanas com palhaços; e saborearam picolés, dindins, lanches, sucos, refrigerantes e outras iguarias: tudo gratuito para a garotada!

O “Projeto Árvore Encantada” também tem o objetivo de oportunizar a esses “padrinhos” de crianças e adolescentes acolhidos o conhecimento da realidade vivenciada por eles em regime de acolhimento institucional, promovendo também aos acolhidos um momento de integração com pessoas fora do seu convívio social e institucional, como os servidores do TJAM, magistrados, defensores públicos, promotores de justiça e outros parceiros que costumam participar da campanha.

Agradecimento

A desembargadora Joana Meirelles agradeceu a adesão em massa das cartinhas, por parte dos servidores do Judiciária e demais parceiras, e salientou a onda de amor e solidariedade da época natalina.

“O momento é de gratidão. Não é a primeira vez que realizamos este projeto, só que desta vez houve uma adesão muito maior por parte dos servidores do Tribunal. A adesão foi em massa. Foi uma onda muito grande de amor e solidariedade que só o Natal, o nascimento do Menino Jesus, é que faz com que isso aconteça. Nós agradecemos a todos os servidores do Tribunal, indistintamente, sejam eles desembargadores, juízes, assessores, serventuários, procuradores da Justiça, Amazon que todos os anos nos prestigia, o Coral da EJUD gentilmente cedido pelo desembargador Cezar Bandiera. Foi tudo preparado com muito carinho”, comentou a coordenadora da COIJ/TJAM.

A representante da Corregedoria do CNJ, Zaira Albuquerque Cavalcante Costa, destacou o cuidado e primor que o Tribunal de Justiça teve na organização do evento.

“Esse evento mostra todo o cuidado e primor que o Tribunal de Justiça do Amazonas tem com essas crianças. É o exemplo de todo o carinho do Tribunal e da desembargadora Joana Meirelles, que além de vice-presidente é coordenadora da Infância e Juventude. Aqui você olha para os detalhes e vê que em cada coisa, cada decoração e, para com toda criança, houve uma preocupação. E para que nenhuma criança ficasse sem presente. Isso acalenta o coração mesmo”, disse Zaira Albuquerque.

Só felicidade

Os acolhidos pelas instituições eram só felicidade com a tarde festiva organizada pela COIJ. Uma delas era Maria*, de 6 anos de idade: abraçada ao seu presente, ela falou que a festa estava animada. “Estou gostando da festa, tá muito animada. Ganhei uma roupa, ja provei picolé e agora vou lanchar”, disse ela.

Pessoas com deficiência (PCDs), acolhidas por instituições como o Abrigo Moacyr Alves, também participaram da tarde alegre do “Arvore Encantada”. Era o caso de Jonilson Souza, de 25 anos de idade, a quem uma cadeira de rodas não impedia o sorriso e a simpatia.

“Essa festa tá muito, muito legal. Tem muitas crianças e gente legal. Esse ano eu ganhei uma blusa e um videogame”, relatou Jonilson.

A psicóloga do Saica Dona Bia, de Manacapuru, Tainá Souza, afirmou que a celebração é “uma oportunidade extra para as nossas crianças tanto na questão do Natal em si, principalmente para as crianças acolhidas que já vêm de um contexto difícil; aqui elas são lembradas e celebradas de uma maneira positiva”. A especialista fala que a festa é benéfica para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, sendo um verdadeiro “presente de Natal para elas e para nossa instituição”.

*Nome modificado para preservar a identidade da criança acolhida.

Com informações do TJAM