Martha Falcão abre matrículas em programa inovador para alunos com Altas Habilidades

O Colégio Martha Falcão lança neste ano letivo de 2023 o Programa Altas Habilidades (PAH), destinado a crianças, com idade a partir de 5 anos, e adolescentes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) desenvolverem habilidades nas áreas acadêmica, artística e psicomotora. As atividades acontecem na sede da instituição, localizada na rua Salvador, 455, no bairro Adrianópolis, e os interessados podem entrar em contato por meio do (92) 3303- 0700.

Segundo a psicóloga Elenara Perin, há quatro anos o Colégio Martha Falcão já vem desenvolvendo o PAH com exclusividade aos seus alunos com estratégias de ensino na sala de aula e em atividades extracurriculares. E a partir de agora, passa a oferecer também para crianças e adolescentes de outras instituições de ensino.

“O objetivo é ajudar aqueles que possuem potencial para AH/SD oferecendo estratégias e ferramentas que os ajudarão a explorar suas habilidades e oportunizar a convivência com outras pessoas com potencialidades como elas”, explica a psicóloga do Colégio Martha Falcão.

A ideia de abrir o programa para toda a população surgiu após uma constatação da psicóloga no dia a dia do consultório. “Muitas crianças possuem inclusive o diagnóstico de AH/SD, no entanto não realizam atividades que permitem desenvolverem seu potencial”, revela Elenara.

O programa oferecido pelo colégio traz uma proposta inovadora, já que não há nenhum outro espaço em Manaus como esse. “Há núcleos voltados alunos da rede pública, mas não conseguem atender a demanda”, comenta a psicóloga.

De acordo com estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), 5% da população tem algum tipo de AH/SD, que é a capacidade acima da média de uma ou mais áreas específicas. No caso das crianças e adolescentes, essa capacidade é perceptível quando comparada a outras pessoas da mesma idade, experiência ou ambiente.

Desde muito cedo é possível identificar comportamentos, linguagem e interesse diferenciados de outras crianças da mesma faixa etária. É importante a identificação e o atendimento precoce para o desenvolvimento das habilidades.

A psicóloga do Colégio Martha Falcão, que é responsável por realizar a triagem dos alunos do programa, informa que através desse processo são identificadas as áreas que serão trabalhadas, além do planejamento das atividades a serem realizadas pelos alunos.

Pintura, desenho, poesia, aritmética, linguagem e literatura estão entre as atividades que poderão fazer parte da rotina semanal ou quinzenal das crianças e adolescentes que fazem parte do PAH.

Com informações da assessoria