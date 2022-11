Programa da TV Serasa aborda a economia e curiosidades dos países que estão no Catar

Com leveza e informalidade, vídeos diários no TikTok e Youtube vão trazer curiosidades sobre renda, moeda, hábitos de consumo e finanças pessoais das 32 nações

Para aproveitar o período em que os holofotes do mundo estarão concentrados em oito luxuosos estádios do Catar, a Serasa criou um projeto de vídeo para transmitir informações e curiosidades econômicas sobre os 32 países envolvidos.

O programa “Serasa na Copa” entra em campo para mostrar que, independentemente da cultura e dos hábitos de cada povo, a preocupação com economia robusta e finanças pessoais é semelhante em qualquer língua, moeda e continente. A estreia foi na última quinta-feira (17), e o vídeo de encerramento da série será exibido no dia 18 de dezembro, no final do Mundial de Futebol

Apesar de a temática econômica ser costumeiramente tratada com alguma formalidade, os vídeos serão informais, com linguagem leve e bem-humorada, ao estilo bate-bola que marca as coberturas esportivas. Todos os dias, às 12h, o time de Redes Sociais da Serasa subirá um vídeo de cada país nas plataformas TikTok e Youtube Shorts, seguindo até 18 de dezembro, quando se espera que o Brasil estará disputando o Hexa.

Para a gravação no estúdio da TV Serasa, os apresentadores Cristian de Moraes e Gabriel Salerno vestirão a camiseta da seleção de cada um dos 32 países. Os vídeos terão duração média de 1 a 2 minutos.

“O Projeto Serasa na Copa faz parte do nosso propósito de, permanentemente, levar educação financeira ao brasileiro”, diz Gabriela Siqueira, coordenadora de Redes Sociais da Serasa. “Usar o futebol ajuda a atrair um público que nem sempre está familiarizado ou preocupado com o tema da saúde financeira”, complementa.

