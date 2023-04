Programa Bolsa Idiomas tem mais de cinco mil inscrições em sete horas de funcionamento

A Prefeitura de Manaus registrou mais de cinco mil inscrições para concorrer a uma bolsa de estudos de língua estrangeira, nas primeiras sete horas de funcionamento de hoje (26), do sistema criado para receber as informações dos candidatos do Programa Bolsa Idiomas (PBI).

Para 2023, a Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), está oferecendo mais de 32 mil bolsas para as famílias cuja renda per capita não ultrapasse 2,5 salários-mínimos, o equivalente a R$ 3.300, em valores atuais. O prazo para participar termina às 14h do próximo dia 8 de maio.

Este ano, o PBI conta com a adesão de 16 instituições de ensino de línguas estrangeiras, na modalidade voluntária, na qual não há nenhum tipo de compensação financeira. Juntas, estão disponibilizando ao programa da prefeitura cursos básicos de sete idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, mandarim e japonês. Além da bolsa, o contemplado tem direito a todo o material didático necessário à formação, gratuitamente, independentemente do percentual de desconto obtido.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, destacou que para 2.023, o programa passará a ter um alcance ainda maior, porque, por iniciativa do prefeito David Almeida, os vereadores analisaram e aprovaram, por unanimidade, a proposta de redução, para 10 anos completos a idade mínima para participar.

“O prefeito David Almeida entende que, no mundo globalizado, dominar um segundo idioma é condição fundamental para qualquer pessoa ingressar no mercado de trabalho. Por essa razão, decidiu pela redução da idade mínima para ingresso, para que as crianças de famílias de baixa renda já possam chegar na faculdade preparadas para concorrer com aqueles que têm mais recursos”, sugeriu.

O processo de inscrição é todo por meio da internet, pelo link https://portalespi.manaus.am.gov.br , podendo ser feito a qualquer hora.

Além dos critérios de idade (10 anos completos), renda familiar e estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental, para concorrer a uma das bolsas, o candidato não pode receber benefício de programa similar mantido pelo poder público.

A renda familiar estabelecida no edital considera como ganhos individuais dos membros do grupo familiar: salários (valor bruto), proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões/gratificações, auxílio social (bolsa família, seguro social), pró-labore, rendimentos do trabalho não assalariado (auxílio desemprego e remuneração de estágio), rendimento do mercado informal ou autônomo, rendimentos recebidos do patrimônio e renda mensal vitalícia.

Com informações da Semad / Espi