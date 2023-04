‘Programa Aurora’ abre inscrições para aceleração de projetos e ações sociais de Manaus

A iniciativa da Fundação Rede Amazônica oferece consultoria gratuita sobre Liderança, Gestão de Projetos, Comunicação e Captação de Recursos

O Programa Aurora é uma jornada de aceleração de instituições e projetos sociais. A iniciativa oferece consultoria gratuita sobre Liderança, Gestão de Projetos, Comunicação e Captação de Recursos.

Os encontros com as iniciativas aprovadas ocorrerão às terças e quintas, 14h a partir do dia 27 de abril, no Acelera Hub Space. O espaço de inovação gerido pela FRAM fica dentro do complexo da Rede Amazônica, na Avenida André Araújo, 1555.

“A Fundação Rede Amazônica está muito feliz em anunciar o Programa Aurora, um programa voltado à inovação social e no fortalecimento de organizações do terceiro setor na Amazônia em início de atuação ou que ainda não tenham tido acesso a grandes captações de recursos. Ao fim, esperamos que o Aurora marque uma nova fase na trajetória de cada organização”, destacou a coordenadora de Inovação da Fundação Rede Amazônica, Maria Cecília Costa.

Inscrições

A inscrição deve ser feita, obrigatoriamente, por um representante da organização via formulário disponível no endereço https://bit.ly/programaaurora2023, até o dia 19 de abril às 23h59 (horário de Manaus).

Seleção

O processo seletivo será feito em duas etapas:

a) Inscrição via formulário: 14 a 19 de abril e;

b) Entrevistas online: 19 e 20 de abril.

O anúncio final dos selecionados será enviado via e-mail para os inscritos até segunda-feira (24). A FRAM também divulgará a lista dos aprovados nas redes sociais.

Outras informações podem ser indiciadas pelo telefone do Acelera Hub Space, (92)9.9142-3618 (somente WhatsApp), ou pelo e-mail do programa, acelera@fram.org.br.

Comunidade Acelera

A Comunidade Acelera é um programa de benefícios para organizações associadas ao Acelera Hub Space, polo de fomento da cultura de inovação e empreendedorismo gerido pela Fundação Rede Amazônica, localizado na sede da Rede Amazônica, na Avenida André Araújo, 1555, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Entre os benefícios oferecidos para associados está o uso gratuito dos espaços por organizações com e sem fins lucrativos para realização de eventos e treinamentos relacionados à inovação, educação, comunicação e empreendedorismo.

Todas as organizações aprovadas para o Programa Aurora serão automaticamente parte da Comunidade Acelera.

Com informações do g1-AM