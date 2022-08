Professora Martha Falcão foi homenageada ontem por defesa de iniciativas ambientais

Precursora da educação ambiental no Amazonas, a professora Martha Falcão está entre onze homenageadas na noite de ontem (26), com o diploma ‘Mulheres que Fazem a Diferença’, em evento promovido pela Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – Coordenadoria Amazonas (AJEB-AM).

A solenidade da AJEB-AM reuniu membros de academias literárias, personalidades do meio jurídico, jornalistas e apreciadores da cultura. O evento foi aberto ao público.

A professora Nelly Falcão destaca que foi uma honra receber a homenagem e entre os maiores legados deixados por sua mãe Martha Falcão é o da família de professores que acreditam no poder transformador da educação.

De acordo com a presidente da AJEB-AM, a jornalista Dora Paula, essa é a primeira vez que a associação concedeu homenagem póstuma, e decidiu fazer isso para destacar mulheres cuja existência promoveu mudanças significativas para o ambiente social e segue até os dias atuais influenciando positivamente outras vidas.

Falecida em 2016, Martha foi reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação, como professora e cientista, à preservação da Amazônia. A homenagem in memoriam a educadora aconteceu no auditório do Colégio Martha Falcão, localizado no bairro Adrianópolis.

Também foram homenageadas na categoria Pioneirismo: a primeira senadora do Brasil, Eunice Michiles; a primeira mulher a presidir o Conselho de Contabilidade do Amazonas, Lucilene Viana; a primeira mulher a assumir a presidência do Judiciário Estadual do Amazonas e do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Marinildes de Mendonça Lima; a primeira mulher Tuxaua da comunidade, a Wica.

Na Categoria Responsabilidade Social foram homenageadas: a médica psiquiatra Ana Maria Marques, a enfermeira Ana Paula Nascimento, a líder das mulheres indígenas do Alto Rio Negro, Clarisse Gama; a professora referência em lingua portuguesa, Rita Haikal, a artista plástica Tiana Sampaio, e a educadora Walda Cordeiro de Matos.

