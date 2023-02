Professor Samuel e comissão de educação da CMM participam de lançamento do Educa+Manaus

O parlamentar também viabilizou a primeira reunião da Comissão de Educação junto à titular da Semed Dulce Almeida

O Presidente da 4º Comissão de Educação Professor Samuel (PL) prestigiou a abertura do ano letivo da rede municipal de educação com o lançamento do Programa Educa+Manaus aos gestores da rede municipal junto aos demais junto aos demais membros da Comed.

“Este programa apresentado hoje (9), aos gestores vem ajudar os nossos alunos do 5º e 9º ano, principalmente na questão do ensino para os alunos que têm mais dificuldade, buscando de fato alfabetizar essas crianças. Como Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus me coloco à disposição tanto da Semed, quanto de cada educador, pois entendo que a educação merece um olhar diferenciado”, destacou Professor Samuel.

A iniciativa apresentada aos gestores consiste em cinco ações pedagógicas, são elas: sequência didática, aulas ministradas por professores que receberão o material pedagógico em slide, simulados a cada 15 dias voltados para habilidades trabalhadas nas aulas; formação específica para professores do 5° e 9° ano; acompanhamento familiar; sexto tempo com reforço de língua portuguesa e de matemática; e aula televisionada por professor mediador em cada escola.

O parlamentar também viabilizou a primeira reunião da Comissão de Educação junto à titular da Secretaria Municipal de Educação Dulce Almeida e o corpo técnico da Semed, contando ainda com o vice-presidente da comissão, vereador Eduardo Assis e os membros titulares, vereador Professor Fransuá e Eduardo Alfaia.

“Fomos recebidos com todo carinho e já pontuamos diretrizes e metas para este biênio no qual estou Presidente da Comissão de Educação. Iremos buscar sempre alinhar junto a secretaria tudo aquilo que chega até mim, seja como professor, vereador ou presidente da comissão, sempre fui atuante na busca de uma educação melhor para nossa cidade e agora com um gás a mais”, finalizou o parlamentar.

