Professor Samuel fala sobre projeto ‘Educação Midiática’ em entrevista à rádio Câmara

O vereador Professor Samuel (PL), presidente da 4º Comissão de Educação destacou em entrevista na manhã de hoje (17), projetos e ações para o segundo biênio em entrevista ao jornal Câmara é Notícia.

Ao ser questionado pelo apresentador, Erleilson Brito, sobre qual seriam os temas de seus projetos mais importantes para o ano de 2023, o parlamentar destacou inclusão, educação e saúde mental.

“Já temos mais de 100 projetos apresentados e alguns já chegaram a se tornar leis. Neste ano lutaremos pela aprovação do PL que pede a instalação de brinquedos adaptados, buscando a inclusão e respeito de crianças PCD. Destaco também o projeto que garante o direito de crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual tenham prioridade no atendimento psicológico”, disse o Professor Samuel.

Além dos Projetos de Lei de inclusão e saúde, o vereador citou o projeto que inclui no município de Manaus o Programa de Educação Midiática. “A comunicação em rede, possibilitada pela internet, por meio das plataformas e mídias digitais, demandou novos letramentos ao cidadão. A educação midiática reúne um conjunto de habilidades e competências para que o cidadão possa buscar, se expressar, ler, analisar e ser um aprendiz crítico e independente no mundo para a sua trajetória pessoal e profissional e governança dos processos democráticos”, explicou o vereador.

Novos desafios

Em relação às expectativas para os trabalhos do novo biênio, o atual líder do PL na Câmara disse que os desafios precisam ser superados. “Assumi a Comissão de Educação, a qual sempre fui membro, além de hoje ser o líder do PL.

Sobre a nova comissão que estou à frente, tenho uma vasta experiência como gestor, pedagogo e como já diz minha própria nomenclatura de vereança, professor. Reconheço os desafios e sei da importância de lutarmos pela educação, em conjunto com a Secretaria de Municipal de Educação e a Prefeitura tenho certeza que as metas serão alcançadas”, destacou.

Com informações da assessoria