Princípio de incêndio causa tumulto em shopping na zona Leste

Quatro viaturas operacionais e mais três de apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas trabalham para controlar um incêndio registrado na manhã deste sábado, (21/1), no shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

Conforme informações dos bombeiros, o fogo começou em um depósito de uma loja de sapatos, no primeiro andar, que corresponde ao segundo pavimento do shopping.

Não há registro de vítimas. Os trabalhos no local, segundo a corporação, ainda seguem em andamento, com o emprego de uma equipe de 28 bombeiros, quatro viaturas operacionais e mais três de apoio.

Atendimento

Em virtude do ocorrido, as atividades comerciais no shopping Cidade Leste foram suspensas, e a direção do centro de compras divulgou uma Nota de Esclarecimento, sobre o não funcionamento das lojas neste sábado.

Veja abaixo a nota na íntegra:

No momento da abertura do Shopping Cidade Leste, nesta manhã de sábado (21.01.2023) foi detectado um princípio de incêndio que ocorreu em umas das lojas. Rapidamente o Corpo de Bombeiros foi acionado, no momento o fogo está controlado.

É importante salientar que não houve feridos ou vítimas no ocorrido. Estamos adotando todas as medidas cabíveis juntamente com o Corpo de Bombeiros em comprometimento com a segurança e conforto dos clientes e colaboradores para restabelecer na plenitude de todos os serviços.

Em virtude disso, informamos que Shopping permanecerá FECHADO. Retomaremos às atividades assim que as autoridades responsáveis emitirem a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

Shopping Cidade Leste