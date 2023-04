Príncipe William é flagrado com ciúmes de Kate Middleton e Tom Cruise

Um vídeo em que o príncipe William aparece enciumado com a interação da esposa, Kate Middleton, com o ator Tom Cruise num evento em Londres, está viralizando na web. A gravação, publicada no TikTok, já teve mais de 800 mil visualizações.

Apesar do vídeo ter sido divulgado nesta semana, as imagens são da chegada da princesa de Gales e do astro à première do filme Top Gun: Maverick, que ocorreu em maio de 2022. Na ocasião, Cruise segurou a mão de Kate para ajudá-la a subir os degraus. Eles também aparecem gargalhando ao trocarem algumas palavras.

William, por sua vez, parece apenas observar em silêncio a conversa entre sua esposa e Tom, o que foi o suficiente para que alguns usuários apontassem seu incômodo.

“Está um pouco ciumento, William?”, brincou uma;

“O William se sentiu um pouco ameaçado”, apontou outra;

“Tom estava tocando nela um pouco demais e estava um pouco perto demais naquela noite. William tinha todo o direito de se sentir desconfortável e protegê-la”, afirmou uma terceira.

*Com informações de Uol