O príncipe Harry já está a caminho dos Estados Unidos, onde mora com sua família, após ficar 24 horas em Londres, na Inglaterra. Ele fez a viagem às pressas para visitar o seu pai, o Rei Charles III, após ele ser diagnosticado com câncer.

De acordo com o site da revista People, Harry chegou em Londres ontem (6), em um avião particular e foi direto encontrar o pai na Clarence House, que é onde o rei está hospedado com a esposa. Lá, eles tiveram uma conversa privativa. Harry não se reuniu com o irmão, o príncipe William, com quem teve desavenças recentemente.

Esta não foi a primeira viagem curta que ele fez aos Estados Unidos. Em maio, ele também fez um bate e volta para participar da cerimônia de coroação do seu pai na Abadia de Westminster. Em ambas as viagens, Harry foi sozinho até o Reino Unido. Meghan Markle, ficou nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet.

O anúncio do quadro de saúde do Rei Charles III

O Rei Charles III iniciou o tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que ele ficará longe dos eventos da realeza durante o tratamento.

“Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente”, informaram.

O palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. “O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo”, finalizaram.

De acordo com o site da Revista People, Charles informou sobre o diagnóstico para seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, e seus irmãos, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward, antes de fazer o anúncio público.

Com informações da Revista Caras