Principais igarapés da cidade estão sendo monitorados pela Prefeitura de Manaus

Os principais igarapés da cidade estão sendo monitorados e têm recebido uma atenção especial, com equipes permanentes da Prefeitura de Manaus, com o trabalho de desassoreamento, desobstrução de bueiros, capina, revitalização de passarelas, calçadas e meios-fios.

O trabalho preventivo iniciou desde o último mês de novembro pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que intensificou as atividades nos igarapés do 40, da Cachoeirinha, do Franco e do Passarinho, para evitar que os moradores sofram com problemas de enchentes.

“O prefeito David Almeida me pediu para nos anteciparmos e começarmos a desenvolver ações de limpeza antes da chegada do inverno. Por isso, colocamos equipes permanentes nos maiores igarapés, para deixar os espaços sempre limpos”, disse Sabá Reis.

Além dos igarapés, a Semulsp fiscaliza outras áreas que são cortadas por igarapés como avenida Desembargador João Machado, conhecida como estrada dos Franceses, comunidade João Bosco, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e outros.

“Essas áreas já recebem os nossos serviços, mas a ideia também é colocarmos equipes permanentes, para nos anteciparmos a qualquer tipo de problema”, disse Sabá.

Equipes de sensibilização da secretaria desenvolvem junto aos moradores um trabalho de conscientização, oferecendo serviços para eliminar o descarte incorreto dos resíduos. A cartilha apresentada pelos agentes aos comunitários disponibiliza o serviço da coleta de grandes objetos, por meio de agendamento gratuito, feito via aplicativo de mensagens, onde o serviço poderá recolher objetos como sofás, camas e geladeiras que forem descartados pela população, para evitar que o lixo de grande porte se acumule em igarapés ou em vias públicas. O agendamento da coleta é realizado pelo WhatsApp ou ligação aos números (92) 98415-9563 ou 98459-5618, entre 8h e 16h, durante a semana.