O evento, aberto ao público, entra para o calendário do Governo do Estado a partir deste ano

O Governo do Amazonas realiza hoje (31), o primeiro ‘Réveillon do Largo’, no Centro Cultural Largo de São Sebastião. A festa, que entra para o calendário de eventos do estado, terá mais de 10 horas de programação, 10 minutos de queima de fogos e um reforço de 200 policiais militares para garantir a segurança da população.

O evento é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com as demais pastas e órgãos do estado. Ao todo, mais de 100 artistas irão se revezar no palco, que será montado na rua José Clemente, na lateral do Teatro Amazonas. Mais de 15 atrações vão se apresentar das 17h30 às 4h30, passando por diversos ritmos, incluindo samba, pagode e boi-bumbá.

Para garantir uma festa segura para todos, um esquema foi montado pelas Forças de Segurança. O Centro de Manaus, assim como as demais áreas da cidade, terá monitoramento realizado por câmeras de vigilância. Os equipamentos foram montados em pontos estratégicos, que vão garantir acompanhamento em tempo real pelas equipes dos centros de videomonitoramento da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará empenhada no funcionamento das Centrais de Flagrante compostas pelo 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas com plantão 24h. No dia 31 de dezembro, a partir das 17h, o ônibus onde funciona a Delegacia Móvel, estará estacionado no Largo São Sebastião, bairro Centro, para atender eventuais ocorrências que poderão vir a acontecer durante a realização do evento.

Permanência de crianças e adolescentes

A entrada de crianças de 0 a 12 anos não será permitida após 22h, conforme portaria do Juizado da Infância e da Juventude Infracional. Antes desse horário, a entrada será permitida, com a orientação para pais e responsáveis apresentarem a documentação necessária na entrada: RG, Certidão de Nascimento ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).

Para os adolescentes de 12 a 18 anos, também será necessário portar o documento de identificação com foto para assistir e permanecer no local de show, além de estarem acompanhados.

Acessibilidade

Um espaço acessível foi montado próximo ao palco do evento para que Pessoas com Deficiência (PCDs) aproveitem com conforto e segurança a festa. O local contará com um banheiro equipado, ponto de hidratação e intérprete de Libras.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará, na virada de ano, com mais de 200 bombeiros militares, viaturas e equipamentos nas ações de prevenção em eventos que ocorrerão em diversas zonas da capital. Também manterá as escalas padrões de guarnições de serviço nos postos operacionais da capital e do interior.

Na primeira edição do Réveillon do Largo, estarão atuando 85 bombeiros, divididos em equipes por toda a área de cobertura do evento promovido pelo Governo do Amazonas. Também estarão posicionadas, de forma estratégica, três viaturas de combate a incêndio, três de salvamento e duas ambulâncias no perímetro deste local.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de segurança com a participação de mais de 60 agentes de trânsito, além da interdição de ruas próximas ao Largo São Sebastião para evitar qualquer intercorrência. O Detran também contará com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

As interdições viárias vão iniciar no domingo (31), às 9h, e permanecerão até a segunda-feira (1º/01), às 5h. Os trechos que serão fechados são: rua 10 de Julho entre Ferreira Pena e Getúlio Vargas, avenida Eduardo Ribeiro entre 24 de Maio e Monsenhor Coutinho, José Clemente com Joaquim Sarmento, Barroso com 24 de Maio, rua Costa Azevedo com rua 24 de Maio, rua Marçal com Dona Libânia e Tapajós com Monsenhor Coutinho.

Serão disponibilizadas nove entradas, sendo duas pela rua 10 de Julho, duas pela avenida Eduardo Ribeiro, uma pela Barroso, uma pela rua Marçal, uma pela José Clemente, uma pela Costa Azevedo e uma pela Tapajós.

Os veículos poderão ser estacionados nos trechos não interditados das ruas 24 de Maio, Costa Azevedo, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, Barroso, Joaquim Sarmento, Lobo D’Almada, Monsenhor Coutinho, Ramos Ferreira além da avenida Eduardo Ribeiro.

Confira a programação do evento:

Bloco da Alegria

Das 17h30 às 18h30: Metamorfose

Das 18h30 às 18h45: DJ Ramon

Das 18h45 às 19h45: banda Di Bubuia

Das 19h45 às 20h00: DJ Ramon

Das 20h00 às 21h00: Banda Impacto

Das 21h00 às 21h15: DJ Keoma

Bloco da Abertura

Das 21h15 às 22h15: Mikael e Banda

Das 22h15 às 22h45: Nunes Filho

Das 22h45 às 23h45: Patrick Araújo, Leonardo Castelo, Prince do Boi e Carlinhos do Boi

Bloco da Virada

Das 23h45 às 00h45: Bateria Liesa

De 00h45 às 1h00: DJ Keoma

De 1h00 às 02h00: Banda Bagaceiros do Forró

Bloco do Pós-Virada

Das 2h00 às 02h15: DJ Gabe

Das 2h15 às 03h15: Uendel Pinheiro e Banda

Das 03h15 às 03h30: DJ Gabe

Das 03h30 às 04h30: Banda Freelance

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa