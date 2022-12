Primeiro ‘Réveillon Cristão’ de Manaus é sucesso de público

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou, nesta sexta-feira, 30/12, a realização do primeiro “Réveillon Cristão” Manaus, Floresta Viva, que aconteceu na praia do complexo turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste. O evento contou com a presença de ícones da cena nacional do segmento, como as cantoras Cassiane e Aline Barros, além de destaques da cidade como os cantores Felipe Neto e Isabelle Ribeiro.

Organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o evento reuniu milhares de fiéis que por mais de sete horas transformaram a praia da Ponta Negra em um templo de adoração, como destacou o prefeito David Almeida.

“Este é um evento que já começa grande. Este primeiro Réveillon Cristão foi um sucesso. Só tenho que parabenizar a organização. Manaus está de parabéns. A alegria está estampada no rosto das pessoas que compareceram. Elas estão felizes, alegres, animadas. A praia e o anfiteatro lotaram. Nós só temos o que comemorar e garantir que no ano que vem, esse evento será ainda maior”, afirmou Almeida.

Além da Manauscult, a 1ª edição do “Réveillon Manaus, Floresta Viva” contou também com o apoio da comissão municipal formada pelas Secretarias Municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Limpeza Urbana (Semulsp), o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), e demais órgãos da Prefeitura de Manaus que compõem a matriz de responsabilidade da operacionalização dos eventos que marcam a virada do ano.

O prefeito de Manaus ainda salientou que irá conversar com vereadores da bancada cristã da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para criar uma lei que coloque o evento no calendário oficial da cidade.

“Vivemos em uma democracia representativa. Dentro desta representatividade, temos em Manaus, de 40 a 45% da população que se classifica como evangélica. Por isso, nada mais do que justo realizar essa festa que, com toda certeza, fará parte do calendário oficial da cidade”, afirmou Almeida.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, relembrou que o projeto do Réveillon Cristão estava preparado para ser realizado em 2021, porém, devido a pandemia da Covid-19, não aconteceu. Para Alonso, só esse motivo já estimulou a organização que buscou entregar uma festa grandiosa para a população também como forma de comemoração.

“Não temos dúvidas de que as próximas edições do evento serão ainda maiores. Hoje, reunimos duas estrelas da música gospel, Cassiane e Aline Barros, e vários artistas de destaque da nossa cidade. Vimos uma festa linda, organizada e limpa. Isso nos anima e motiva a buscarmos melhorar ainda mais para os próximos eventos. Nossa cidade e a nossa população merece e muito se alegrar”, finalizou Oliveira.

As comemorações da virada de ano da Prefeitura de Manaus seguem neste sábado, 31/12, em três pontos: shopping Phelippe Daou, na zona Norte; na orla do Amarelinho, zona Sul; e na Ponta Negra, zona Oeste.