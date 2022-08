Primeiro navio com cereais ucranianos chega à Turquia

O primeiro navio que transportava cereais ucranianos atracou nesta segunda-feira (8) em seu destino final, Turquia, anunciou a Ucrânia, enquanto a chegada de outro navio que deveria ter atracado no domingo no Líbano atrasou.

O cargueiro turco Polarnet, que partiu na sexta-feira (5) do porto ucraniano de Chornomorsk, com 12 mil toneladas de milho, chegou ao seu destino após inspeção do Centro de Coordenação Conjunta (JCC), estabelecido em Istambul, nos termos do acordo internacional assinado em julho, anunciou o Ministério das Infraestruturas da Ucrânia em comunicado.

“Essa primeira experiência bem-sucedida […] nos permite ser otimistas quanto às perspectivas futuras”, disse o ministro ucraniano Oleksandr Kubrakov em nota.

Rússia e Ucrânia assinaram em 22 de julho dois acordos, monitorados pela Turquia e pela ONU, que possibilitaram a retomada das exportações de cereais ucranianos bloqueados nos portos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, e de produtos agrícolas russos, apesar das sanções ocidentais.

O cargueiro Razoni, que zarpou em 1º de agosto do porto ucraniano de Odessa com 26.000 toneladas de milho e que deveria atracar em Trípoli no domingo, ainda não chegou ao seu destino.

Segundo o embaixador ucraniano no Líbano, “o comprador final no Líbano se recusou a aceitar a carga devido ao atraso na entrega [cinco meses]”.

O vendedor “está procurando outro destino. Poderia ser no Líbano ou em outro país”, acrescentou a embaixada ucraniana no Twitter.

Oito navios zarparam desde a assinatura do acordo, informaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira de manhã. O governo ucraniano espera que entre três e cinco navios zarpem diariamente em até duas semanas.

*Com AFP