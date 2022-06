Primeiro ano do `Manaus, te quero verde´ encerra Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), comemorou hoje (10), um ano do projeto “Manaus, te quero verde”, que nesse período já plantou 13.653 mil mudas de árvores nativas da região amazônica e também o encerramento da “Semana do Meio Ambiente”. O evento ocorreu no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira de Almeida, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, onde, na oportunidade, foram plantadas 50 mudas.

O “Manaus, te quero verde” tem o objetivo de promover o plantio de mudas na capital por meio da sensibilização da comunidade estudantil, com a meta de que os mais de 250 mil estudantes da rede municipal de ensino plantarão aproximadamente 10 mudas.

O projeto é desenvolvido pela Ocas do Conhecimento Ambiental, da Semed, em parceria com o Instituto Soka Amazônia, Fundação Rede Amazônica, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Musashi da Amazônia, Tutiplast, Gaia Eco, Electrolux e Águas de Manaus.

Para a coordenadora do Oca, Érica Amorim, o dia é de celebração, com a comemoração de um ano do projeto e o encerramento da “Semana do Meio Ambiente”. “Os projetos desenvolvidos pela Semed, nas nossas escolas, envolvem todos os alunos, desde a educação infantil ao ensino fundamental. É importante que eles tenham essa consciência ambiental desde cedo e que esse cuidado com a natureza seja diário”, comentou Érica.

O Instituto Soka Amazônia é responsável em fazer o berço das mudas e levar o material necessário para realizar o plantio. As mudas também são doações do Instituto, que prioriza, ainda, mudas nativas, o georreferenciamento e o registro de áreas.

“A parceria com a Semed vem de longas datas. Nosso compromisso é proporcionar às crianças e aos professores um momento de conexão com a natureza e criar raízes nesse ambiente educacional. Nossa expectativa é de que essa criança, esse pequeno cidadão, tenha uma consciência ambiental muito mais expandida e conectada com o meio do que os próprios pais”, declarou o gestor ambiental do Soka, Jean Dinelly Leão.

O evento contou com a participação das crianças do Cime, que plantaram mudas de chuva de ouro amazônica, jutaírana, acerola, açaí, ipê roxo e amarelo. Durante o plantio os pequenos já demonstraram os cuidados que cada pessoa deve ter com a natureza.

“O homem deve cuidar da floresta, não pode tacar fogo e nem jogar lixo nos rios, porque a água vai ficar toda suja”, explicou Nicolas Souza, 8, do 1º ano.

Já Iasmim Carvalho,7, também do 1º ano, disse que é muito importante cuidar das florestas e dos animais. “É muito importante cuidar da floresta, não matar os animais e cuidar dos rios”.

Com informações da Semed