Primeiro a reforma, agora novos equipamentos para os feirantes, anuncia David Almeida

Feira do São Francisco foi inaugurada ontem com espaços revitalizados e modernização do ambiente para atrair mais clientes para os feirantes

O prefeito de Manaus, David Almeida, visitou hoje (3), a feira do São Francisco, localizada na rua General Carneiro, bairro São Francisco, zona Sul, entregue ontem (2), totalmente revitalizada. No local, o chefe do Executivo municipal conversou com os feirantes e lembrou que, além da reforma, os permissionários serão contemplados com novos equipamentos.

“É o Auxílio Empreendedor, que nós vamos implementar, para melhorar o ambiente de trabalho dos permissionários. Além de reformar, colocaremos isso à disposição dos trabalhadores do comércio de feiras e mercados, na verdade, do comércio informal da nossa cidade. Estou feliz com o que estou vendo, falei com todos os feirantes, todos estão felizes; os moradores, os usuários também estão bem satisfeitos com o que nós estamos entregando aqui, e é esse o trabalho da prefeitura, resgatar uma feira como essa que estava abandonada há mais de 20 anos”, disse Almeida.

A reforma, realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), é resultado da parceria com o governo do Amazonas, e contempla 48 boxes, que contam, ainda, com uma estrutura de novos banheiros com acessibilidade, novo pavimento, forro, rede elétrica e hidráulica, novos revestimentos e acabamentos mais modernos.

A permissionária Lorena Cristina, contou, com alegria, que o sentimento de trabalhar em um espaço revitalizado é de gratidão. “A feira anterior estava abandonada, a gente trabalhava praticamente no escuro e sem condições nenhuma para receber os nossos clientes. Às vezes, a gente tirava do próprio bolso o dinheiro para comprar as coisas para vender e, agora, estamos felizes com esse novo empreendimento. Gostei bastante de tudo o que foi feito aqui, temos identificação também, e o sentimento é de gratidão”, agradeceu a permissionária.

Com informações da Semacc