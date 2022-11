Primeira empresa prospectada pela Sedecti completa um ano de atividades no PIM

Hana Electronics foi a primeira prospectada pelo Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior, criado na gestão Wilson Lima

Executivos da Hana Electronics estiveram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para apresentar as atividades desenvolvidas no Polo Industrial de Manaus (PIM), durante o primeiro ano de instalação no Amazonas. A empresa foi a primeira prospectada pelo Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), criado no governo de Wilson Lima.

“Em nome do governador Wilson Lima, agradecemos o respeito dos senhores com nosso Estado, o interesse de virem se instalar aqui, a geração de emprego e renda neste ano de atividades, e as projeções de novos postos de trabalho. Seguimos à disposição”, disse o secretário Angelus Figueira.

Pioneira no Daice

De acordo com o chefe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), Jeibi Medeiros, a Hana Eletronics foi a primeira empresa a ser prospectada pelo setor criado no Governo Wilson Lima.

“Nosso departamento faz parte das rodadas de negócios que vêm sendo executadas pela pasta para atrair novos investimentos para o Estado do Amazonas, por orientação do governador Wilson Lima. O Daice está lotado na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico (Sedec) da Sedecti”, informou Medeiros.

Indústria eletrônica

A Hana Electronics, fundada em 2021, é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento e fabricação de soluções inovadoras e de alta tecnologia, voltadas para indústria eletrônica.

“Nossa principal operação é a fabricação de componentes eletrônicos e teste de semicondutores. Estamos também abrindo o mercado para projetos de tecnologia em Internet das Coisas (IoT – sigla em Inglês)”, relatou a diretora Administrativa Financeira da companhia, Alesandra Venturella.

Segundo a executiva, a empresa projeta abrir 65 novas oportunidades de emprego em 2023. “Iniciamos com 50 colaboradores, hoje temos 76, e desenvolvemos ações sociais e projetos voltados para a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)”, disse Venturella.

Expertise

As competências da Hana Electronics estão baseadas na expertise tecnológica da sua matriz, a Hana Micron Inc. que tem sede na Coreia do Sul e filiais nos Estados Unidos e Vietnã.

A Hana Micron é reconhecida como uma das líderes no segmento de manufatura de semicondutores, atuando como parceira e prestadora de serviços de encapsulamento e teste de semicondutores para as principais indústrias deste segmento.

Com um portfólio de soluções em semicondutores, desde circuitos integrados de memória com encapsulamento multi-chip, módulos de memória de alta capacidade, SSDs (solid state drives), até dispositivos de comunicação sem fio voltados para o mercado IoT (internet das coisas), a Hana Electronics tem foco no atendimento dos mais exigentes padrões de qualidade e na busca da satisfação total dos seus clientes.

Com informações da assessoria