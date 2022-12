Prestação de contas de Robson Tiradentes Jr na campanha a prefeito de Coari é aprovada

Justiça Eleitoral reconheceu os gastos de campanha integralmente

As contas de Robson Tiradentes Jr (PSC), que disputou a eleição suplementar em 2021 para prefeito de Coari, cidade situada a 363 quilômetros de Manaus, foram aprovadas integralmente pela Justiça Eleitoral, 8ª Zona Eleitoral, ontem (28).

Na sentença, o juiz eleitoral Eliezer Fernandes Junior afirmou que não houve manifestação contrária. “Não foram apresentadas impugnações em face da prestação de contas publicada. Analisando a documentação contábil apresentada, a Unidade Técnica apresentou parecer técnico conclusivo opinando pela aprovação das contas prestadas”.

A análise das contas do titular Robson Roberto Tiradentes Junior e de seu candidato a vice-prefeito, Ayrton Ferreira do Norte foram encaminhadas para o Ministério Público Eleitoral que reconheceu a lisura na condução da campanha sob os aspectos em pauta. “Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público Eleitoral apresentou seu parecer, opinando pela aprovação das contas da parte requerente, acompanhando as conclusões da Unidade Técnica. Vieram-me os autos conclusos”, enfatizou o magistrado.

O juiz Eliezer salientou ainda: “não terem sido encontradas irregularidades na referida peça, tendo a Unidade Técnica opinado por sua plena aprovação, no que foi acompanhada pelo Parquet Eleitoral por meio de seu representante legal”.

Robson Tiradentes Junior recebeu com tranquilidade e otimismo a notícia. “Fizemos um trabalho cuidadoso. Nos preparamos para divulgar nossas propostas para a população de Coari dentro da legalidade. Essa é a nossa forma de liderar. Este reconhecimento por parte da justiça proporciona oportunidade para nos mantermos na vida pública com chance de participação em outras campanhas eleitorais”, declarou o político sem adiantar suas metas para 2023, mas reiterou em nota publicada em suas redes sociais que sempre estará ao lado do povo de Coari.

Eleição suplementar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, em outubro de 2021, a realização de eleição suplementar em Coari em virtude de ter cassado o mandato do prefeito eleito Adail Filho. A justiça entendeu que a vitória garantia um terceiro mandato consecutivo para a família Pinheiro, o que não é permitido pela lei eleitoral brasileira.

O radialista e empresário do ramo de entretenimento Robson Tiradentes Junior, no pleito do ano passado, ficou em segundo lugar na disputa, obtendo 35% dos votos válidos, que representam 11.680 votos.

