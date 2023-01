Presos mais 2 suspeitos de participação em atos antidemocráticos

A Polícia Federal (PF) prendeu no Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira (27/1), duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas nos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. Essas ações fazem parte da Operação Lesa a Pátria e, na capital, os agentes da PF também cumpriram quatro ordens de busca e apreensão. As ações também ocorreram em cinco estados.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e no Distrito Federal.

Quantidade de mandados de busca e apreensão por estado + DF

Distrito Federal – 4

Santa Catarina – 1

Rio de Janeiro – 9

Paraná– 1

Esprito Santo – 8

Minas Gerais – 4

Quantidade de mandados de prisão por estado + DF

Distrito Federal – 2

Santa Catarina – 1

Rio de Janeiro – 1

Paraná – 1

Esprito Santo – 4

Minas Gerais – 2

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do estado democrático de direito golpe de estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Informações sobre a identidade de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos em 8 de janeiro, em Brasília, podem ser encaminhadas para o e-mail: denuncia8janeiro@pf.gov.br.