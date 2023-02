Presidente Lula destaca força política de Amazonino no desenvolvimento do Amazonas

O presidente Luís Inácio Lula da Silva publicou no Twitter, homenagem a Amazonino Mendes ao ser informado sobre a morte do ex-governador na manhã de hoje (12), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Lula revelou gratidão por Amazonino ter manifestado apoio no segundo turno das eleições de 2022 ao retorno do petista à presidência da República para levar à frente um projeto “moderno de desenvolvimento para a região norte do Brasil”.

Para o presidente, Amazonino teve e continuará mantendo o seu nome ligado diretamente à trajetória de crescimento econômico e social do Amazonas, resultado, em grande parte, da dedicação à causa pública nos quatro mandatos de governador, como prefeito e como senador da República.

Lula se solidarizou com a família, amigos e admiradores de Amazonino Mendes.

Por Márcia Costa Rosa