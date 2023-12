Presidente Lula ‘dá bronca’ em Dilma por classificar Brasil como ‘país em desenvolvimento’

“Nunca mais venha no microfone e diga isso”, disse o presidente à Dilma

Lula ‘dá bronca’ em Dilma por uso de termo em evento: ‘Nunca mais venha no microfone e diga’. A interação entre os petistas ocorreu ontem (6), durante assinatura de um contrato entre o Banco dos Brics e o BNDES. Em tom de brincadeira, Lula pediu para que Dilma que não usasse o termo ‘país em desenvolvimento’. “Dilma, nunca mais venha no microfone e diga ‘país em desenvolvimento’.

“Somos um país que pertence ao Sul Global”, disse. Lula complementou dizendo que o termo é “mais condizente com a importância que nós temos para enfrentar o Norte”. Antes, em seu discurso, Dilma havia usado ‘país em desenvolvimento’ e ‘economia emergente’ ao explicar a criação do Banco dos Brics. Na solenidade, o governo brasileiro, por meio do BNDES, captou R$ 8,5 bilhões com a instituição financeira.

Com informações do Terra