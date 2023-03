Presidente Figueiredo lança projeto para reduzir consumo e desperdício em órgãos públicos

“Quem Ama Cuida” prevê a conscientização de servidores e a implantação de ações para fomentar a economia de recursos como energia, água e descartáveis, para dar o exemplo à comunidade

Na esteira das discussões da Conferencia das Organizações Unidas (ONU) sobre a água, que chegou ao fim nesta sexta-feira (24), em Nova Iorque (EUA), no Amazonas, a prefeitura de Presidente Figueiredo implantou o programa “Quem Ama, Cuida”, de educação ambiental, voltado à conscientização de servidores da administração municipal e estudantes de escolas públicas, sobre a necessidade da redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, e descarte correto de resíduos sólidos. O programa tem a parceria da Mineração Taboca.

“Esse é um passo muito importante. É uma semente que estamos semeando hoje para colher, no futuro, os resultados. Presidente Figueiredo é um município rico em belezas naturais, então, é muito importante que a população e o visitante tenham consciência de que é necessário cuidar do nosso meio ambiente para continuarmos usufruindo dessas belezas naturais, como nós temos hoje”, afirma a prefeita Patrícia Lopes.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Luizinho Schwade, o programa “Quem Ama Cuida” é um grande guarda-chuva que vai abrigar as ações que já estão sendo feitas pela prefeitura, por intermédio da Semmas, e incrementar outras novas, que vão começar a ser colocadas em prática pelos órgãos da administração municipal, para dar exemplo à comunidade.

“Nos órgãos públicos, vamos implementar ações simples, para que sejam mais sustentáveis, como reduzir o consumo de copos descartáveis, seja para beber água ou o cafezinho; além de outros materiais que impactam negativamente o meio ambiente; além de comportamentos no ambiente de trabalho, como desligar a energia e o ar condicionado, ao deixar o local de trabalho; otimizar alguns procedimentos internos, tramitação de documentos e a comunicação interna, por exemplo. Nas escolas, vamos realizar palestras, oficinas para orientar sobre a destinação correta de resíduos sólidos, construir hortas, biodecompositores ´para aproveitamento de resíduos orgânicos, entre outras coisas”, explica o titular da Semmas.

Luizinho Schwade acrescenta ainda que o programa tem aplicação contínua, com índices de avaliação que serão realizados ao longo de toda a gestão.

O gerente de Meio Ambiente da Mineração Taboca, Vagner Varanda, destaca que a parceria da empresa com a prefeitura para realização do programa vai ao encontro da responsabilidade ambiental com que a empresa trabalha.

“Hoje a Mineração Taboca apoia bastante vários projetos e programa focados na sustentabilidade, na biodiversidade e, esse especial, por estar sendo executado em parceria com o município é ainda mais importante a nossa participação, porque vai trazer benefícios para toda a comunidade. Faz parte do nosso negócio e, é mais uma maneira de demonstrar a nossa preocupação com o meio ambiente”, afirmou.

O vereador Haroldo Bittar, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, chama atenção para importância do poder público e a iniciativa privada trabalharem de forma cooperada, principalmente, em questões relacionadas a preservação ambiental, por meio da adoção de práticas sustentáveis.

“Nós temos que trabalhar em conjunto. Todos focados na preservação do meio ambiente e, programas como esse, feitos por meio de parceria público-privada, caminho que devemos seguir. Pode contar com a Câmara”, disse.

PEV

No mesmo dia do lançamento do programa “Quem Ama Cuida”, na quarta-feira (22), a prefeita Patrícia Lopes fez a entrega dos dois Pontos de Coleta Voluntária (PEV), do município de Presidente Figueiredo.

“Entregar desse dois primeiros PEVs, no Dia Mundial da Água, junto com o lançamento do programa “Quem Ama Cuida” tem um grande significado para nossa gestão, que trabalha em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município”, afirmou Patrícia Lopes.

O PEV é um posto de coleta seletiva onde a população pode depositar materiais recicláveis, como garrafas PET, papelão, plástico, vidro e metal.

Os dois primeiros PEVs de Presidente Figueiredo foram instalados ao lado das duas maiores escolas municipais Engenheiro Nelson Dorneles, localizada na rua Pau Rosa, Centro, e Mário Jorge Gomes da Costa, localizada na rua Jacareúba, no bairro Honório Roldão.

A coleta vai ser feita duas vezes na semana pela empresa Norte Ambiental, concessionária da limpeza pública, e levada aos catadores credenciados na Semmas.

