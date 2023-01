Presidente Figueiredo lança programa de valorização e fomento à arte e cultura locais

Programa “Mais Cultura” vai promover a inserção de artistas figueiredenses da música, artes cênicas, dança, cinema, literatura e artesanato em eventos de fomento da economia criativa

A prefeitura de Presidente Figueiredo lança no próximo sábado (21), por meio da Secretaria de Municipal e Cultura e Eventos (Semculte) o programa “Mais Cultura” de fomento e geração de renda para artistas figueiredenses da música, artes cênicas, dança, cinema, literatura e artesanato. O evento está marcado para as 20h, na Praça da Cultura, na área central do município.

“O objetivo do programa é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, fortemente impactadas com a crise gerada pela pandemia da covid-19, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento, por meio da economia criativa e do turismo. O ‘Mais Cultura’ foi idealizado pela prefeita Patrícia Lopes e vice-prefeito Anderson Leal, para ser uma vitrine para os artistas figueiredenses, onde poderão expor sua arte e ser remunerado por isso, seja por meio da participação em projetos e eventos promovidos pela prefeitura ou pelo empresariado local”, explica o secretário municipal de Cultura e Eventos, Zandem Ferreira.

O titular da Semculte acrescenta que, inicialmente, os artistas interessados em participar do programa, sejam eles da música, do teatro, da dança, cinema ou artesanato, terão que se cadastrar na secretaria e, a partir daí, passarão a integrar o banco de dados da prefeitura que vai demandar a mão de obras deles, de acordo com a demanda de eventos e projetos artísticos-culturais do município.

Ainda de acordo com o secretário, a Semculte assumirá o papel de sensibilizar o empresariado local, em especial, o trade turístico, para financiar iniciativas de economia criativa, como peças teatrais, shows musicais, entre outras manifestações, com foco no entretenimento no turista e divulgação da cultura de Presidente Figueiredo.

“As oportunidades e incentivo virão, não apenas por intermédio do poder público, mas também a partir do entendimento de que financiar cultura é importante para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso município”, afirma Zandem Ferreira.

O programa “Mais Cultura” vai beneficiar artistas de Presidente Figueiredo, da sede e zona rural. Além da sede, a vila de Balbina e as comunidades, desde a mais longínqua até a mais próxima,

O período de credenciamento no programa começa na segunda-feira (23), na sede da Semculte, a partir das 8h. Informações poderão ser obtidas por meio do telefone (92) 98465-6647.

Os critérios para o cadastro seguirão os moldes do estabelecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas.

No ato do cadastramento, os artistas deverão apresentar portifólio e outras informações relacionadas ao exercício da sua arte.

