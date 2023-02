Presidente Figueiredo inova na venda de milho mais barato para agricultores e criadores

Além de viabilizar a compra direta, por meio de acordo de parceria com a Conab, prefeitura municipal vai arcar com o custo de transporte, o que vai baratear em mais de 50% o preço do insumo

O milho é a principal matéria-prima das rações destinadas para a produção de bovinos, suínos e aves, representando mais de 60% dos alimentos consumidos pelos rebanhos. Em Presidente Figueiredo, para ter insumo na propriedade, agricultores e criadores do município pagavam até R$ 120 reais pela saca de 50 quilos. Sem contar com o custo do transporte e tempo gasto no deslocamento até a capital, Manaus, para fazer as compras.

Mas, essa é uma realidade que agora faz parte do passado. Depois que a prefeitura de Presidente Figueiredo fechou um acordo de cooperação com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), agricultores e criadores podem, a partir de agora, comprar diretamente do estoque de milho da companhia, por meio do programa Venda de Balcão, onde a mesma saca de 50 quilos sai por R$ 66,50.

O preço do insumo caiu quase pela metade e a compra poderá ser feita na Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), na própria sede do município, porque a prefeitura vai arcar com custo do transporte do produto entre o depósito da Conab, em Manaus, até Presidente Figueiredo.

“A gente conhece as dificuldades e necessidades dos nossos agricultores e criadores e buscamos soluções para problemas, que se arrastam há muitos anos, um deles, a interferência do atravessador na aquisição dos insumos, o que encarece a produção e diminui a produtividade. Esse está sendo resolvido, com o acesso ao Programa de Venda em Balcão (Provb), da Conab”, afirmou a prefeita Patrícia Lopes, no ato da assinatura do acordo de cooperação.

Também, na mesma ocasião, Patrícia Lopes anunciou que o custo do transporte do milho ficará a cargo da prefeitura, a exemplo do que já ocorre na aquisição do calcário e da ração usada na piscicultura, que são transportados e entregues diretamente na propriedade dos agricultores e criadores do município.

“Comprar o milho diretamente no município e ainda, quase pela metade do preço que era pago anteriormente, é algo tão extraordinário, uma conquista de tamanha relevância, que julgávamos ser impossível de acontecer. Eu não acreditava mais”, afirma o criador Hermenegildo Barroso.

O sentimento é o mesmo de Zilda Santos, agricultora e criadora, moradora do ramal Brava Gente, no km 126 da BR-174. Ela já pensa até, em repassar essa redução que vai ter nos custos de produção, para o consumidor de seus produtos.

“Vai reduzir muito o custo de produção e vai aumentar o dinheiro. Vou poder vender pato, galinha e porco, mais em conta, porque do jeito que estava o custo de logística, não tinha como vender mais barato”, garante.

“A logística encarece muito o nosso produto. Sem esse custo, a situação vai ficar muito boa”, confirma Clisteners Rocha criador de bovino e produtor de leite, na fazenda Paraíso, localizada no km 40, da AM 240 (Estrada de Balbina).

O impacto da parceria celebrada entre a prefeitura de Presidente Figueiredo e a Conab, para garantir a compra do milho mais barato, só não deve ser maior que o sentimento de gratidão manifestado pelas dezenas de pequenos agricultores e criadores figueiredenses que lotaram o auditório da prefeitura para agradecer, pessoalmente, a prefeita Patrícia Lopes, o vice-prefeito Anderson Leal, a titular da Semada, Inês Sampaio e a toda a equipe técnica da secretária.

Pioneirismo

O presidente da Conab, Guilherme Sanches Ribeiro, que veio de Brasília para assinar o acordo de cooperação com a prefeitura de Presidente Figueiredo, fez questão de destacar a iniciativa pioneira da prefeita Patrícia Lopes que, mesmo não tendo sido o primeiro gestor amazonense a solicitar o acesso ao Provb, foi a primeira a se habilitar para celebrar a parceria.

“É preciso destacar o trabalho de articulação da prefeita Patrícia Lopes e sua equipe, que foi determinante para trazer esse benefício até vocês. Presidente Figueiredo não foi o primeiro a solicitar a parceria, mas é o primeiro do Amazonas a trazer o benefício para os seus agricultores e criadores”, afirmou, acenando com a possibilidade de trazer outros programas para o município.

Além do presidente da Conab, a superintende regional da companhia, no Amazonas, Luiza Gama de Moura e o gerente de Operações, Laureano de Melo Pereira Filho, também estiveram presentes ao ato de assinatura, realizado no auditório da prefeitura, na semana passada.

Também estiveram presentes, o presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, Marcos Nascimento, os vereadores Thales Pacheco e Odimar Cipriano, secretários municipais e dezenas de agricultores e criadores.

