Presidente Figueiredo equipa transporte escolar fluvial com coletes salva-vidas para alunos

Entrega começou pela comunidade Rumo Certo, onde 35 barqueiros transportam 258 alunos, moradores de comunidades ribeirinhas, até a escola municipal Ademilde da Fonseca Sobral

A prefeitura de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus), começou a distribuir coletes salva-vidas para os barqueiros que operam o transporte escolar que é disponibilizado aos alunos da rede municipal de ensino, que vivem em comunidades ribeirinhas, em especial, as da cacaia, área que foi inundada para a construção da Usina Hidrelétrica de Balbina.

O chamado “kit barqueiro” começou a ser entregue no início desta semana pela prefeita Patrícia Lopes (União Brasil), durante a reinauguração da escola municipal Ademilde da Fonseca Sobral, localizada na comunidade Rumo Certo, no km 165 da rodovia federal BR-174, onde estudam 258 alunos, filhos de pescadores e agricultores familiar da cacaia.

Cada barqueiro vai receber coletes salva-vidas em quantidade proporcional ao número de alunos transportados. O item de segurança faz parte do kit barqueiro, que comtempla ainda capas de chuva para cada aluno e lanterna, para auxiliar na visualização do caminho durante a noite.

“Nós entendemos que essa é uma necessidade e, nós cuidamos dos detalhes. É muito gratificante poder entregar aquilo que nós entendemos ser fundamental para que as nossas crianças possam estudar com conforto e segurança e, para que os pais, possam trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estão seguros na ida e na volta da escola, assim como no próprio ambiente escolar”, destacou a prefeita Patrícia Lopes.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Rodolfo Moraes de Oliveira, no total, serão entregues 528 coletes, equivalente ao número de alunos que utilizam o transporte escolar fluvial, na rede municipal de ensino.

O coordenador do grupo barqueiros da cacaia, Reginaldo Farias, que também transporta os filhos que estudam na unidade de ensino, falou da importância da aquisição pela prefeitura dos coletes salva-vidas para segurança dos alunos que utilizam o transporte fluvial.

“Todos nos preocupamos com a segurança dos nossos filhos que vem lá da cacaia para estudar aqui, mas, até agora, essa era uma preocupação apenas nossa, porque nenhuma outra gestão tinha feito isso por nós, até agora. Agradeço a prefeita Patrícia Lopes, o vice-prefeito Anderson Leal, e toda a sua equipe pelo olhar cuidadoso com nossa comunidade e o compromisso com a educação das nossas crianças”, enfatizou.

Os 522 alunos da escola Ademilde da Fonseca Sobral, do Maternal ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), receberam kit de material didático, além de mochila e squeeze. Os professores ganharam um kit pedagógico, para auxiliar na preparação e ministração das aulas.

A escola também recebeu freezers e bebedouros novos, e ainda, equipamentos para prática de atividades esportivas e de recreação.

“É desta forma que contribuímos para melhoria da educação do nosso município, fazendo entregas importantes, não só na infraestrutura, mas também, de material escolar para os nossos alunos, professores, kit esportivo e coletes salva-vidas, garantindo segurança no transporte escolar fluvial e contribuindo, cada vez mais, para que a comunidade Rumo Certo venha se desenvolver”, destacou Patrícia Lopes.

A Escola Ademilde da Fonseca Sobral, é a nona das 19 escolas do município que foram contempladas no pacote de obras da educação, lançado no final do ano passado pela prefeitura. Além da reforma, revitalização e ampliação dos espaços já existentes, a escola ganhou um laboratório de informática, com 25 computadores e uma sala de recursos multifuncionais ajuda a promover a inclusão de alunos com necessidades especiais.

Com informações da prefeitura de Presidente Figueiredo