Presidente Figueiredo confirma Festa do Cupuaçu nos dias 23, 24 e 25 de setembro

A festa do Cupuaçu acontecerá na Praça da Vitória e Parque Urubuí. Paralelamente ocorre XXIV Feira da Agroindústria de Negócios e Artesanato

Depois de dois anos suspensa, em função da pandemia da covid-19, a Festa do Cupuaçu voltará a ser realizada pela prefeitura de Presidente Figueiredo, município distante 107 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. Realizada tradicionalmente no mês de agosto, este ano, excepcionalmente, ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de setembro, coincidindo com a reinauguração da praça da Vitória, principal espaço público do município, que está sendo modernizada e ampliada, após mais de uma década sem receber melhorias.

No mesmo período, será realizada a XXIV Feira da Agroindústria de Negócios e Artesanato, coordenado pelas secretarias municipais de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), de Turismo, Empreendedorismo e Comercio (Semtec), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amazonas (Sebrae-AM).

Os eventos serão realizados, simultaneamente, nova Praça da Vitória e na Corredeira do Urubuí.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Eventos, Francisco Mota Neto, para realizar o evento, a prefeitura de Presidente Figueiredo realizou um estudo de viabilidade econômica, de modo que não houvesse qualquer prejuízo aos investimentos em setores estratégicos, como saúde, educação e infraestrutura.

“Estamos com tudo em dia. Saúde, educação, obras. Essas são prioridades fundamentais para gestão pública municipal, depois pensamos na festa, que na verdade é um investimento na economia criativa, no turismo, no comércio, que vai gerar emprego e renda. Chegamos a esse momento único, depois de tanta espera, mas uma espera com responsabilidade. Estamos otimistas, que teremos um grande reencontro, após várias crises, a mais grave delas, a pandemia da covid-19”, afirmou o secretário.

“Venha para festa do Cupuaçu. Será um reencontro após dois anos, mas um reencontro com responsabilidade, com infraestrutura, um reencontro com o novo momento que vive Presidente Figueiredo”, convida o secretário, que prevê um público recorde para o evento.

A festa é um dos principais eventos culturais do estado do Amazonas e atrai milhares de visitantes de outros estados da região amazônica, como por exemplo de Roraima, Pará e Rondônia.

Atrações musicais

As atrações nacionais e regionais foram selecionadas por meio de editais públicos e seguindo critérios de modo a não comprometer a viabilidade financeira do evento.

As atrações nacionais são João Gomes, que se apresenta na abertura da festa, na sexta-feira (23), no sábado (24), Vitor Fernandes e, no domingo, encerrando o evento, JM Puxado. Eles dividirão o palco com nomes da música regional, entre eles, Guto Lima, George Japa, PA Chaves e Patrick Araújo, Uendel Pinheiro e Wanderley Andrade. As atrações ainda estão sendo definidas, de acordo com os organizadores.

Concurso “Rainha do Cupuaçu”

Durante a Festa do Cupuaçu, é eleita a mulher mais bela da cidade, no concurso de beleza “Rainha do Cupuaçu”, cuja vencedora vai desempenhar, por um período de 12 meses, o papel de embaixadora da beleza, cultura e das artes de Presidente Figueiredo.

Dez candidatas estão na disputa do título. As semifinalistas foram escolhidas após a realização de quatro seletivas, a última, no sábado (27), com a participação de 15 candidatas classificadas.

O posto é disputado por candidatas que, além da beleza física, têm que demostrar simpatia, elegância e conhecimento sobre temas da atualidade e de relevância social.

Um dos critérios para participar do concurso é ter idade mínima de 16 anos, residir no município, há pelo menos seis meses, estar regulamente matriculada em instituição de ensino e representar um dos atrativos turísticos da cidade.

Feira de Agroindústria de Negócios e Artesanato

A XXIV Feira de Agroindústria de Negócios e Artesanato acontecerá, de forma paralela, com a 30° Festa do Cupuaçu, nos dias de 23 a 25 de setembro de 2022.

A feira tem como objetivo potencializar a agricultura no município e apresentar os principais atrativos e novidades dos setores agrícola, pesqueiro e minerador. Além de oferecer produtos agrícolas e advindos da agricultura familiar dos produtores do município.

O evento é coordenado pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Amazonas (Sebrae).

