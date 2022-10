Presidente Figueiredo avança em ações ambientais e terá coleta seletiva ainda em 2022

Com cerca de 38 mil habitantes e um dos principais destinos turísticos do Estado, o Município de Presidente Figueiredo (distante 120 quilômetros de Manaus) passará a contar, ainda este ano, com um inédito serviço de coleta seletiva de resíduos.

A ação, realizada pela Norte Ambiental, junto à prefeitura da Terra das Cachoeiras, visa promover a sustentabilidade, reduzir os impactos ambientais provocados pelos resíduos e, ao mesmo tempo, gerar renda para centenas de famílias que sobrevivem da coleta de materiais como metal, vidro, plástico e madeira, entre outros.

De acordo com o gerente da Norte Ambiental, Carlos Matute, está em fase final de avaliação técnica os locais onde a população poderá fazer o descarte correto dos produtos e onde serão instaladas as estruturas para o depósito dos produtos.

“Este é um projeto inovador no município que é referência em turismo ambiental, na preservação do ecossistema e no qual Presidente Figueiredo, a comunidade e os turistas só tem a ganhar a médio e longo prazo”, destacou Matute.

Terra do Cupuaçu

Presente no município desde 2021, onde gera 59 empregos diretos, a Norte Ambiental tem participação efetiva no cotidiano do município, realizando a coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos e hospitalares recolhidos na área urbana, além de atuar na limpeza e na manutenção do patrimônio da cidade.

Com informações da assessoria