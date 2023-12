Esperança, bênçãos e fé. Com essas palavras, a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, enviou uma mensagem de feliz ano novo aos servidores, jurisdicionados e à sociedade amazonense.

Empossada no dia 1º de dezembro de 2023, a conselheira irá presidir a Corte de Contas amazonense durante o biênio 2024-2025, e realizou a já tradicional mensagem de fim de ano.

Em seu texto, a conselheira pediu que as pessoas renovem suas esperanças em Jesus e voltem seus olhos para o que realmente importa, que é o amor, a saúde e a presença daqueles que amam.

“O novo ciclo está prestes a começar e desejo de coração que possamos renovar nossas esperanças em Jesus Cristo”, escreveu a conselheira. “Que possamos vislumbrar em todo o tempo a mão amorosa de Deus, que nos guia com graça e nos presenteia com milagres e livramentos diários”.

Yara Lins também pediu que as pessoas aproveitem as festas de fim de ano para refletir sobre temas fundamentais à vida. “Que possamos voltar nossos olhos para o que realmente importa, que é o amor, a saúde, a presença daqueles que tanto amamos”, disse.

A conselheira concluiu desejando a todos um próspero ano novo. “Que neste novo ano que se aproxima, Deus abençoe sua casa, seu trabalho e sua família. Trazendo paz, saúde e muitas alegrias”, concluiu.

Recesso no TCE-AM

O recesso no TCE-AM dura até o dia 11 de janeiro, com retorno de todas as atividades na Corte a partir do dia 12 de janeiro. Apesar disso, alguns setores, considerados fundamentais, continuam em funcionamento mesmo no período de recesso, assim como o protocolo de documentos, que poderá ser feito de forma presencial das 7h às 14h, ou por meio virtual, via Domicílio Eletrônico de Contas (dec.tce.am.gov.br).

Com informações do TCE-AM