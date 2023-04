Presidente da Câmara alerta para urgência em debater o bullying nas escolas de Manaus

Vereador aponta a necessária mobilização da sociedade, inclusive de pais e alunos, para o enfrentamento à violência no ambiente escolar e coloca a Câmara Municipal de Manaus a serviço dessa discussão

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC) manifesta preocupação em relação à ocorrência envolvendo um aluno do 7º ano, de apenas 12 anos, que atacou colegas com uma arma branca na tarde de hoje (10), deixando feridos em uma escola particular do bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Para o parlamentar, a segurança pública nas escolas das redes pública e particular de Manaus deve ser colocada como prioridade no legislativo municipal e estadual, bem como receber atenção especial do poder executivo.

Em nota à imprensa, Caio André ressalta que “para além das questões relacionadas à segurança de alunos e profissionais da educação, há urgência em ampliar o debate acerca da saúde mental de crianças e adolescentes no ambiente escolar, combatendo o bullying e envolvendo escola, família e a sociedade como um todo”.

Ainda na nota, Caio André reafirma que o parlamento municipal está à disposição para a discussão e o fortalecimento de políticas públicas que resultem em condutas saudáveis no convívio escolar, onde são formados cidadãos e cidadãs manauaras.