Presidente argentino busca crédito no Brasil para importar

O presidente argentino, Alberto Fernández, reúne-se com Lula nesta terça-feira para obter ajuda financeira e política do aliado brasileiro para a crítica situação argentina. No campo econômico, o apoio pretendido tem duas frentes principais: linhas de crédito do BNDES para empresas brasileiras exportarem produtos à Argentina e o financiamento da construção de um estratégico gasoduto.

No primeiro caso, a Argentina mantém as importações necessárias para a sua economia continuar a produzir; no segundo, além de evitar importar gás, o país passaria a exportar o produto, invertendo uma deficitária equação na sua balança comercial, agrava pelo aumento das commodities energéticas a partir da guerra na Ucrânia.

A situação emergencial da Argentina é decorrente das reservas do seu Banco Central, próximas do zero. A escassez de dólares é tamanha, a ponto de o país ter ficado sem dinheiro para importar componentes básicos para a sua própria indústria funcionar.

