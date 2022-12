Prefeitura vai reforçar o monitoramento de trânsito em áreas comerciais de Manaus neste fim de semana

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), orienta motoristas e pedestres sobre a circulação nas vias próximas aos centros de compras, neste fim de semana (17 e 18/12). Os agentes estarão de prontidão com a “Operação Natal” para fiscalizar e coibir infrações cometidas pelos condutores de veículos, e orientar pedestres para que andem em calçadas, evitando acidentes.

As equipes de agentes de trânsito estarão em monitoramento nas áreas comerciais e nas vias de grande fluxo para combater irregularidades de estacionamento, infração que atrapalha a fluidez e ocasiona acidentes nas ruas, prejudicando o trânsito.

“Os agentes estarão nas ruas para combater essas irregularidades, o estacionamento irregular atrapalha muito o trânsito. Fila dupla e estacionar em esquinas, essas infrações dificultam muito a boa fluidez dos demais veículos”, informa Edson Lêda, vice-presidente de Trânsito do IMMU

Ainda segundo Edson Lêda, os pedestres devem circular pelas calçadas, pois a medida gera segurança e evita acidentes. “Nesse período do ano, os espaços nas calçadas são bastante concorridos pelo fato de muitas pessoas irem às compras, e elas precisam estar andando nas calçadas para não correrem o risco de sofrerem acidentes na rua”, finalizou.

Cerca de 180 agentes do IMMU estarão espalhados por toda a cidade para evitar congestionamentos e garantir segurança viária. As fiscalizações fazem parte da Operação Natal, que foi lançada no último dia 5, pela Prefeitura de Manaus.