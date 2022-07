Prefeitura vai interditar via e alterar rotas de linhas de ônibus na zona Norte

Os condutores de veículos e usuários de transporte público devem ficar atentos à interdição temporária de passagem de desnível na rua Hélio Leão sobre a avenida das Torres, no bairro Cidade Nova, zona Norte. O local será interditado pela Prefeitura de Manaus nos dois sentidos da via, a partir das 9h deste sábado, 16/7, até as 4h desta segunda-feira, 18, para recuperação das juntas de dilatação. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ressalta que a avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) não será afetada, permanecendo com o fluxo normal de veículos na via.

Por causa da interdição da passagem de desnível, as linhas 319-João Paulo II/Renato Souza Pinto/Terminal de Integração 1/Centro e A 328 João Paulo II/E-4 sofrerão alterações em seus itinerários. No sentido bairro/Centro, as linhas 319 e A 318 seguirão normalmente até a rua Hélio Leão e entrarão à esquerda na rua Antônia Carneiro e, em seguida, na rua I, avenida Governador José Lindoso, retornando para prosseguir na avenida Governador José Lindoso e depois na rua Mar Glacial e rua Hélio Leão, a partir de onde segue o itinerário normal.

No sentido Centro/bairro, apenas a linha A 328 sofrerá alteração. A partir da rua Hélio Leão, a linha A 328 entrará à direita na avenida Governador José Lindoso, retornando para seguir ainda na mesma avenida. Em seguida, pegará as ruas Antônio Carneiro e Hélio Leão, de onde segue o itinerário habitual.

