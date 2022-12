Prefeitura vai injetar R$ 218 milhões na economia local com 13°, salários e benefícios

Até o dia 20, a Prefeitura de Manaus injetará mais de R$ 218 milhões na economia local com o pagamento da segunda parcela do 13º, do salário de dezembro dos servidores ativos e benefícios da Manaus Previdência, conforme anunciado pelo prefeito David Almeida ainda no mês de novembro. Amanhã (14), será depositada a segunda parcela do 13º dos servidores ativos, que equivale a 50% da remuneração, deduzidos os descontos do Imposto de Renda, as contribuições previdenciárias e do Manausmed, para os que fizeram a adesão ao serviço, um montante de R$ 51,5 milhões.

Na próxima terça-feira (20), R$ 166,9 milhões entrarão em circulação, com a antecipação do pagamento do salário de dezembro dos servidores ativos e benefícios da Manaus Previdência.

“Nossa gestão tem um olhar diferenciado para os servidores, porque entendemos que eles são peças fundamentais para que possamos, cada vez mais, alcançar resultados positivos nos projetos e ações em benefício da cidade e seus moradores. Exemplo disso é nossa educação, nossa saúde, nossa previdência, nossas finanças, que são destaque no cenário nacional. Também aí temos a participação deles. E com as contas equilibradas, é possível fazermos o desembolso antecipado desses pagamentos”, destacou o prefeito de Manaus, David Almeida.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais ativos da Prefeitura de Manaus foi paga, antecipadamente, no dia 30 de junho, sendo correspondente a 50% da remuneração, sem descontos, um valor bruto de R$ 70,7 milhões.

Manaus Previdência

No caso dos beneficiários, aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, a primeira parcela do 13º foi paga no dia 27/6. Um total de R$ 16 milhões, com a ressalva de que uma pessoa pode receber mais de um benefício, visto que pode acumular aposentadoria e pensão. A segunda parcela, que totalizou R$ 18,9 milhões, ocorreu em 25/11.

Ao todo, a Manaus Previdência despendeu R$ 34,9 milhões em benefícios referentes ao 13º, este ano. A variação entre as parcelas é decorrente da inclusão e cessação de benefícios a cada mês.

Com informações da Semad e Manaus Previdência