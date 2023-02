Prefeitura vai entregar seis boxes para comerciantes informais que trabalham com barracas em ruas da capital

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizou, nesta terça-feira, 28/2, a visita técnica aos novos boxes no Complexo Casinha Branca, construídos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na rua das Rosas, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

De acordo com Roberto Bezerra, diretor do Comércio Informal da Semacc (Decin), os comerciantes que antes viviam em situações de chuva e sol constantes, ganham, nos próximos dias, um local humanizado para melhorar o trabalho, gerar renda e atender a população no entorno do complexo.

“Esses seis comerciantes trabalhavam diariamente em vulnerabilidade, no sol, na chuva, sem estrutura alguma. A administração tem se empenhado ao máximo para que possam gradativamente ter um melhor local de trabalho. Aqui a Seminf trabalhou na infraestrutura, e a Semacc na logística e cuidados com o local e os comerciantes”, ressaltou Bezerra.

Francisca Araújo, uma das comerciantes ocupantes de um dos boxes, agradeceu ao prefeito David Almeida, ao secretário da Semacc, Wanderson Costa, e ao secretário de Obras, Renato Junior, por essa oportunidade de tirá-la das ruas e colocá-la em um local digno.

“Nunca imaginei ter um lugar como esse. Gratidão por todos dessa gestão, do prefeito, aos secretários, que juntos estão nos dando a oportunidade de sairmos da rua, onde não havia estrutura para nada. Era na coragem. Agora vamos trabalhar de forma segura e digna”, concluiu a comerciante.