Prefeitura trabalha na obra de reparos em rede de drenagem profunda na avenida Autaz Mirim

A Prefeitura de Manaus trabalha, nesta sexta-feira, 21/10, na recuperação de uma drenagem profunda na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade, após o antigo tubo ter desanelado, formando uma cratera no local. Para evitar que o pavimento cedesse, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) agiu, de forma emergencial e preventiva, contando com o apoio de dez servidores.

Os trabalhos foram iniciados na terça-feira, 18/10, logo após as equipes da Seminf tomarem conhecimento do ocorrido e da gravidade. De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Roger Fonseca, a cratera que se abriu tinha 1 metro de diâmetro, mas, na parte inferior da superfície do pavimento, estava com uma profundidade de 4 metros, tornando a área comprometida.

“Na parte debaixo do buraco possuía um vão aberto com 4 metros de profundidade, totalmente oco, causando risco do asfalto ceder a qualquer momento. Partindo disso, as nossas equipes agiram de forma emergencial e célere, escavamos até chegar na tubulação, fizemos a limpeza e a obstrução, a manutenção do tubo, o reaterro, e vamos finalizar aplicando asfalto”, afirmou Fonseca.

Para a cozinheira Kátia Pereira, 44, que mora no Jorge Teixeira há 12 anos, o sentimento é de alívio em ver as obras em fase de conclusão. “Todos os dias eu passo por essa avenida, quando vi o buraco me assustei, deu muito medo, mas, imediatamente, a prefeitura concluiu os serviços em pouquíssimos dias, fiquei até aliviada em ver os avanços dessa obra, e agradecida”, disse a moradora.

*Com assessoria