Prefeitura trabalha na estrutura de 30 pilares na obra de revitalização da feira da Panair

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), trabalha na obra de reforma e revitalização da feira da Panair, localizada no bairro Educandos, zona Sul. A equipe de engenharia da Semacc atuou hoje (18), no reforço de 30 pilares que estão comprometidos e necessitam de reforma em toda a estrutura.

Simultaneamente, outra equipe de obra, especializada em forros e telhados, intensifica o serviço de implantação do novo telhado da feira. Na sequência, o local receberá a nova fiação elétrica, iluminação e forro.

De acordo com o engenheiro Rubens Castro, fiscal da obra, durante a inspeção feita no local, com engenheiros e arquitetos, foi detectado a necessidade de trabalhar primeiramente na estrutura da base da feira onde, das 72 estacas de reforço de fundação, 30 delas estão totalmente comprometidas.

“As obras na feira da Panair estão acontecendo, nossa equipe técnica trabalha no reforço da estrutura da feira, nos pilares, onde 30 deles estão comprometidos. Estamos refazendo, reestruturando para que fique 100% segura. Na sequência, iremos trabalhar de forma bem mais rápida nas intervenções maiores dentro do espaço físico, melhorando a área dos peixes, dos boxes e as outras, com as equipes também realizando a troca do telhado”, explicou Castro.

Ainda de acordo com o engenheiro, o trabalho é mais detalhado, pois os pilares são importantes estacas de sustentação da feira. O trabalho é minucioso, requer técnica e muita experiência na área de engenharia em reforços estruturais. “O trabalho é de extrema importância, pois depois da reforma dessas estacas a feira estará com a estrutura sem risco”, salientou Rubens Castro.

A feira da Panair possui aproximadamente 361 permissionários com empregos diretos e gera em média 1.444 empregos indiretos.

