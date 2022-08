Prefeitura segue em ritmo acelerado nas obras de reforma da praça da Glória

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), avançam, nesta terça-feira, 2/8, com as obras de revitalização da praça de alimentação da Glória, localizada na avenida Presidente Dutra, zona Oeste da cidade.

O titular da Seminf, Renato Júnior, fiscaliza de perto os trabalhos. “O prefeito David Almeida determinou que essa obra siga de forma rápida e que seja entregue com qualidade. A Seminf, Semulsp e Semacc atuam de forma integrada para entregar o melhor para os permissionários e clientes. Todo mundo vai ser beneficiado, essa é a nossa prioridade”, destacou o secretário.

A praça não recebia reforma há quase três décadas e é bastante conhecida pelos seus atrativos e pela variedade de lanchonetes, além de ser uma área de lazer. Ao todo, 14 boxes serão revitalizados pela Prefeitura de Manaus.

Os serviços contemplam a parte elétrica, ampliação de paisagismo, limpeza e a sanitização da área. Cerca de 25 servidores trabalham nesta ação.

De acordo o engenheiro Tabajara Júnior, as equipes de obras têm trabalhado de forma célere, priorizando a qualidade nos serviços, progredindo a cada dia na reforma.

“A praça está 85% concluída, os boxes menores estão na fase final. Foram realizados o revestimento e a pintura e nos boxes maiores a nossa equipe ampliou a cobertura e finalizaremos ainda esta semana. Na parte do banheiro, estamos executando o nivelamento do piso para inserir o concreto e depois prosseguir com a pintura. Toda a parte hidráulica já foi concluída e a elétrica está sendo realizada. A previsão de término da obra está programada para o dia 19 de setembro. Estamos trabalhando com celeridade, conforme determina o prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior”, afirmou Tabajara.

Além das obras dos boxes, as equipes trabalham a todo vapor na construção do banheiro público, que terá o espaço dividido em três ambientes, sendo feminino, masculino, e a outra direcionada a Pessoas com Deficiência (PcDs), contendo as adaptações necessárias como um vaso especial com as barras de apoio e a pia.