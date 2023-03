Prefeitura retoma hoje segunda etapa de pavimentação no ramal do Brasileirinho

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que iniciou, na última semana, as obras de terraplanagem e recuperação asfáltica no ramal do Brasileirinho, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Em dois dias, as equipes aplicaram 50 toneladas de massa asfáltica, no entanto, o trabalho foi interrompido pelas questões climáticas, devido às chuvas incessantes do período. A extensão do ramal é de 12 quilômetros, o que requer programação por etapas, tanto é que a segunda etapa da pavimentação está prevista para ocorrer na terça-feira, 28/3.

Em relação à iluminação pública, a Unidade Gestora de Energia Elétrica da Seminf (UGPM-Energia) informa que uma equipe realizou estudo técnico para implementar iluminação no ramal. O serviço foi solicitado junto à Manaus Luz, mas o órgão esclarece ainda que qualquer serviço de implantação de luz só pode ser feito até o trecho em que a concessionária de energia dispõe de baixa tensão. Os trabalhos em área de alta tensão, neste caso, são de competência da concessionária.