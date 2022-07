Prefeitura retira veículos ‘sucatas’ das ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta sexta-feira, 8/7, mais uma operação “Sucata”, para desobstruir calçadas e vias da zona Centro-Oeste da capital. A ação desta sexta contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Foram removidas três sucatas de veículos que estavam atrapalhando o fluxo de pedestres e veículos de vias dos bairros Planalto, Dom Pedro e Alvorada.

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou a dinâmica da operação. “Inicialmente, o processo começa com uma denúncia e deslocamos a equipe. Tentamos entrar em contato com os possíveis proprietários e damos um prazo para retirar os veículos das vias. Caso eles não sejam retirados, fazemos a remoção ao parqueamento. A gente percebe ainda que onde há essas sucatas abandonadas, há também acúmulo de lixo e esses veículos podem servir para esconder drogas e até assaltantes, colocando em risco a população”, frisou.

Morador do bairro Alvorada, o auxiliar de serviços gerais Ulisses Oliveira de Castro, 40, elogiou a operação realizada no bairro. “Há carros que tomam as calçadas e muitas pessoas, como eu, que vai pegar minha criança na escola, é obrigado a andar pela rua, se arriscando. Agradeço à prefeitura e acho que deve continuar assim, sempre fazendo essas vistorias”, destacou.

Os veículos removidos são levados ao parqueamento da prefeitura, na zona Norte. Para retirar o veículo, o proprietário deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.

Quem quiser denunciar sucatas abandonadas pode ligar para o IMMU, no telefone: 0800 092 1188.

*Com assessoria