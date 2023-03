Prefeitura realiza serviço de limpeza na orla da Manaus Moderna

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou nesta quarta-feira, 22/3, o serviço de limpeza na orla da Manaus Moderna, uma das áreas mais movimentadas da cidade. O objetivo da ação foi cuidar do meio ambiente, melhorar a aparência do local e proporcionar um ambiente mais agradável para moradores, comerciantes e turistas que frequentam a região.

A ação contou com a participação de cerca de 50 trabalhadores, que utilizaram equipamentos como botes, telas de retenção e big bags.

Durante a operação, foram recolhidos diversos tipos de resíduos, como lixo doméstico, entulhos, galhos de árvores, garrafas PET, sacos plásticos e animais mortos. Além disso, foi realizada uma limpeza geral na área, com varrição e a lavagem das calçadas e das estruturas da orla.

Segundo o secretário da Semulsp, Sabá Reis, a limpeza na orla da Manaus Moderna faz parte de uma série de ações que a prefeitura vem realizando para melhorar a cidade como um todo. “Estamos trabalhando para deixar Manaus mais limpa e mais bonita, para que nossos moradores e turistas possam desfrutar de uma cidade cada vez melhor. Foi para isso que o prefeito David Almeida se elegeu, para cuidar das pessoas e da cidade”, afirmou.

Equipes de sensibilização da Semulsp estiveram no local conversando com comerciantes e turistas sobre a importância de preservar o meio ambiente, com o descarte de seus resíduos de forma correta. “Hoje a coletor de lixo trabalha 24 horas por dia e não tem necessidade de se jogar lixo nas ruas ou nas orlas da cidade”, disse o secretário.

Segundo Sabá, a limpeza realizada pela Semulsp na orla da Manaus Moderna foi uma ação importante para melhorar a aparência da região, contribuir para a preservação do meio ambiente e garantir a saúde pública da população. “A iniciativa mostra o comprometimento da prefeitura em tornar a cidade cada vez mais limpa e agradável para todos”, salientou.