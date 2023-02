Prefeitura realiza reunião de alinhamento para segunda fase de campanha de combate ao trabalho infantil

Continuando os trabalhos de uma das maiores campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, nesta sexta-feira, 24/2, uma reunião de alinhamento para discutir os ajustes finais das ações a serem realizadas na segunda fase da “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus”, com início previsto para a próxima segunda-feira, 28.

O encontro foi realizado na sede da secretaria, no centro da cidade, e reuniu diversos parceiros da campanha, entre secretarias, entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

De acordo com o secretário da Semasc, Eduardo Lucas, depois de uma primeira fase voltada para a sensibilização em torno da temática da campanha, o foco agora é identificar as famílias de crianças e adolescentes em estado de mendicância por meio da busca ativa e realizar um processo de escuta qualificada de cada caso, encaminhando essas pessoas aos serviços adequados de acordo com suas demandas, por um período inicial de quatro dias.

As famílias identificadas serão encaminhadas à Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada no bairro Flores, onde será montado um espaço de acolhimento e escuta formado por secretarias e outros parceiros para atender esse público dentro de diversas políticas públicas.

“Durante quatro dias, rodaremos todas as zonas da cidade identificando e trazendo para a Arena Amadeu Teixeira estas crianças, adolescentes e familiares para escutá-los e referenciá-los nas políticas correspondentes às suas necessidades. Se tiver alguém precisando de emprego, por exemplo, vamos referenciar essa pessoa na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), onde cuidaremos para que ela seja qualificada e tenha condições de se inserir no mercado de trabalho”, destacou o secretário.

Para o coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Manaus, Manoel Júnior, o retorno da população foi e continuará sendo essencial para o sucesso da campanha, servindo como “bússola” para os próximos passos. “A reunião de hoje tem uma importância gigantesca à medida que também podemos discutir tudo o que já foi feito, como isso foi percebido pela sociedade e o nosso papel no amparo dessas crianças e da garantia de seus direitos”, explicou.

Parceiros

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil.

São parceiros: a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Conselho Tutelar, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente no Amazonas (Fepeti-AM), Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Agência da ONU para Refugiados (Acnur), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Amazonas Shopping e representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs).