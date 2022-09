Prefeitura realiza programa de orientação para quem vai se aposentar

A Prefeitura de Manaus, via Manaus Previdência, convida os servidores públicos municipais a participarem da 5ª edição do “Preparaprev”, um programa de orientação para quem está prestes a se aposentar, que este ano ocorre nos meses de setembro, outubro e novembro, no auditório da Universidade Paulista (Unip), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque 10, das 14h às 16h.

O programa consiste em um ciclo de palestras, dividido em três módulos, voltados aos servidores da Prefeitura de Manaus e Câmara Municipal de Manaus (CMM). O primeiro módulo será no dia 28 de setembro, com o tema “Legislação Previdenciária Municipal”. O segundo módulo será no dia 26 de outubro, com a temática “Cuidados com a saúde mental na aposentadoria”. O último módulo será no dia 30 de novembro, sobre o tema “Organização financeira e familiar na aposentadoria”.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, explica que o “Preparaprev” é um programa do município de Manaus que, por meio da Manaus Previdência, prepara os servidores próximos da aposentadoria para a nova fase da vida. “É de grande importância a participação de todos nos três módulos, que reunirão informações gerais e úteis sobre legislação previdenciária atualizada, preparação psicológica e programação financeira, para o futuro aposentado”, informa.

Inscrições

Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone (92) 3186-8027 ou e-mail projetos.manausprev@gmail.com.

Ao final da apresentação de cada módulo, a plateia poderá tirar dúvidas, que serão respondidas no final de cada módulo.

Atualmente, o município de Manaus tem mais de 20 mil servidores públicos na ativa, entre os quais centenas deles aguardam todos os anos pela aposentadoria.

Os temas de cada módulo buscam informar ao futuro aposentado sobre direitos e deveres, economia, cidadania, além de abordar questões psicossociais, no intuito de sensibilizar esse público quanto à importância da vivência da aposentadoria com qualidade e planejamento.

O programa

A Manaus Previdência costuma realizar o “Preparaprev” uma vez por ano, como parte do seu programa de educação previdenciária na pré-aposentadoria.

Em 2020 e 2021, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Manaus Previdência, com palestrantes cedidos pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

A divulgação junto ao público-alvo é feita com os setores de gestão de pessoas de todos os órgãos da administração direta e indireta da prefeitura, bem como da CMM que têm o controle dos servidores que estão a dois anos para alcançar os requisitos da aposentadoria.

