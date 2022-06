Prefeitura realiza grande ação de limpeza no Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), segue desenvolvendo atividades para melhorar os serviços de limpeza na capital. Neste sábado, 18/6, equipes do órgão realizaram uma grande ação na área central com varrição, capinação, poda e lavagem.

De acordo com o subsecretário da Semulsp, José Rebouças, o objetivo da ação é manter a área central de Manaus ainda mais limpa e organizada. “Estamos com quase 400 homens limpando a área central. Essa é a orientação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi, que é deixar o Centro mais limpo”, afirmou.

Outras ações

A Prefeitura de Manaus, entrega, neste sábado, 18/6, o espaço público instalado na rua 11, conjunto Jardim de Versalles, bairro Planalto, na zona Centro-Oeste. A praça recebeu serviços como pintura, paisagismo, implantação de bancos, calçadas e lixeiras. Os serviços foram coordenados pela Semulsp.

Já na área rural de Manaus, a Semulsp, em parceria com a empresa Ambev, recolheu garrafas de plástico, do tipo PET, nos igarapés da comunidade Cuieiras, no Tarumã-Açu. Uma ação de conscientização ambiental também foi realizada na área.

*Com assessoria